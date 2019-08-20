"Русалка": солистка The hardkiss "сверкнула" идеальной фигурой в купальнике возле бассейна

Юлия умеет позировать в купальнике без намека на вульгарность
Солистка The hardkiss Юлия Санина, которая доказала, что она умеет не только петь, но и отлично двигается в танце, проводит летние каникулы с семьей в Турции. В своем Instagram певица делится редкими семейными кадрами и фото на фоне природы, за что получает от поклонников теплые слова и пожелания хорошего отдыха.
Однако свежий курортный снимок взбудоражил поклонников творчества Юлии, еще бы, ведь на нем фронтвумен позирует в купальнике.
Кадр сделан возле бассейна, Санина сидит на самом краю бортика, повернутая к фотографу спиной. На снимке можно отлично рассмотреть подтянутую фигуру девушки и все ее изгибы.
Фото: Юлия Санина (instagram.com/the_hardkiss)
Стоит отметить, что знаменитость выбрала для отдыха цельнокроеный купальник спортивного типа с интересным переплетом на спине.
Подписчики тут же принялись обсуждать прекрасный внешний вид певицы, и рассуждать в чем секрет ее такой замечательной формы — в генетике или активном посещении тренажерного зала.
Напомним, что еще одна украинская певица, которая очень редко демонстрирует свое тело в соцсетях показала подписчикам кадр в купальнике. Христина Соловей продемонстрировала свои формы на итальянском пляже.
А ведущая Леся Никитюк достала свой 49-тый купальник и отправилась в загородный клуб плавать в бассейне и покорять всех присутствующих своими длинными ногами.
К слову, Светлана Лобода не отстает от своих коллег по вокальному цеху и тоже решила продемонстрировать "жаркий" кадр. Только исполнительница сделала ставку на гибкость и растяжку — Светлана села на шпагат достойный балерины.