"Русалка": солістка The hardkiss "блиснула" ідеальною фігурою в купальнику біля басейну

Солістка The hardkiss Юлія Саніна, яка довела, що вона вміє не лише співати, але і відмінно рухається в танці, проводить літні канікули з сім'єю в Туреччині. У своєму Instagram співачка ділиться рідкісними сімейними кадрами та фото на фоні природи, за що отримує від шанувальників теплі слова і побажання гарного відпочинку.

Однак свіжий курортний знімок розбурхав шанувальників творчості Юлії, ще б пак, адже на ньому фронтвумен позує в купальнику.

Кадр зроблений біля басейну, Саніна сидить на самому краю бортика, повернута спиною до фотографа. На знімку можна відмінно розглянути підтягнуту фігуру дівчини і всі її вигини.

Фото: Юлія Саніна (instagram.com/the_hardkiss)

Варто відзначити, що знаменитість обрала для відпочинку цельнокроений купальник спортивного типу з цікавою деталлю на спині.

Підписники одразу ж почали обговорювати прекрасний зовнішній вигляд співачки, і міркувати в чому секрет її такої чудової форми — в генетиці або активному відвідуванні тренажерного залу.

"Сьогодні я Русалка, я створюю хвилі"!

Фото, не притаманне для Юлі)) Але дуже гарно вийшло. Тільки підпису не вистачає "І нехай весь світ зачекає"

Воу. Юля, Ви шикарна!

Який у Вас крутій купальник. Пані Юля, Ві дивовижна

Вах який персик

Яка жінка

Кожна нова пісня просто шедевр! А яке фото!!! Ні крапельки вульгарності!!

Яке гарне небо. Ууууу

Справжня!!!

Шикарний ВИГЛЯД !

Нагадаємо, що ще одна українська співачка, яка дуже рідко демонструє своє тіло в соцмережах показала підписникам кадр в купальнику. Христина Соловей продемонструвала свої форми на італійському пляжі.

А ведуча Леся Нікітюк дістала свій 49-тий купальник і відправилася в заміський клуб плавати в басейні і підкорювати всіх присутніх своїми довгими ногами.

До речі, Світлана Лобода не відстає від своїх колег по вокальному цеху і теж вирішила продемонструвати "спекотний" кадр. Тільки виконавиця зробила ставку на гнучкість і розтяжку — Світлана сіла на шпагат гідний балерини.