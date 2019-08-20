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"Волочкова отдыхает": Лобода в Турции грациозно села на шпагат

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.08.2019 - 13:52
"Волочкова отдыхает": Лобода в Турции грациозно села на шпагат
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Лобода, после рождения ребенка, быстро привела свою фигуру в форму, чем не упускает возможности похвастаться

Светлана Лобода, которая скрывает свое семейное положение и похоже, что сама воспитывает двух дочек, фото которых регулярно публикует в своем Instagram, не упускает возможности продемонстрировать результаты тренировок. Звезда довольно быстро вернулась к объемам, которые у нее были до беременности второй дочкой Тильдой и похоже, что некоторые показатели даже улучшила. По крайней мере в ее блоге не часто можно было увидеть гимнастические трюк, которые теперь Светлана не прочь показать своим подписчикам.

&quot;Волочкова отдыхает&quot;: Лобода в Турции грациозно села на шпагатФото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Кадр из Турции, на котором Светлана занимается на свежем воздухе без макияжа, привлек ее фолловеров умопомрачительной растяжкой звезды. Светлана легко сидит на шпагате, грациозно выгнув спину.

"Готовимся к концерту!" - скромно подписала неожиданный кадр певица.

Поклонники творчества Светланы не смогли остаться равнодушными к такому снимку, который открыл новые грани артистки и активно прокомментировали фото. Первой отметилась подруга Лободы — гимнастка Лилия Подкопаева, которая точно знает толк в шпагатах.

&quot;Волочкова отдыхает&quot;: Лобода в Турции грациозно села на шпагат

  • Света!!! Ну это же невозможно.... вот это форма! Восхищаюсь

Остальные подписчики были солидарны со спортсменкой, о чем и написали под фото.

  • Светлана Сергеевна, вы вот зачем такая идеальная?
  • Как красивооо
  • Вы ооооооочень красивая без мейка
  • Клаааааасный шпагат
  • А то Волочкова думает, что она одна такая! Молодец!!!
  • Любимая Lo
  • Идеальна
  • Лобода не Волочкова,но на шпагате сидит клёво
  • Волочкова отдыхает перед СуперЗвездочкой
  • Спортсменка
  • Вот это растяжка!!!
  • Ого круто
  • А поперечный шпагат умеете? Желаю увидеть
  • Красотка просто
  • Вау, какая фигура,фигура и шпагат

Кстати, поклонники недавно оценили экспромт звезды. Светлана Лобода решила устроить распевку на столе в гримерке, так певица репетировала перед концертом.

Напомним, украинская певица Светлана Лобода после насыщенного концертного тура решила немного отдохнуть и устроила себе европейские каникулы. Артистка побывала в Риме и Монако.

К слову, Светлана Лобода с дочкой умилили поклонников внезапным перевоплощением в кошек. Фанаты оценили образы и усыпали знаменитость комплиментами.

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Новости Украины Лободапевец
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