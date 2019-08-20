"Волочкова отдыхает": Лобода в Турции грациозно села на шпагат

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Лобода, после рождения ребенка, быстро привела свою фигуру в форму, чем не упускает возможности похвастаться

Светлана Лобода, которая скрывает свое семейное положение и похоже, что сама воспитывает двух дочек, фото которых регулярно публикует в своем Instagram, не упускает возможности продемонстрировать результаты тренировок. Звезда довольно быстро вернулась к объемам, которые у нее были до беременности второй дочкой Тильдой и похоже, что некоторые показатели даже улучшила. По крайней мере в ее блоге не часто можно было увидеть гимнастические трюк, которые теперь Светлана не прочь показать своим подписчикам.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Кадр из Турции, на котором Светлана занимается на свежем воздухе без макияжа, привлек ее фолловеров умопомрачительной растяжкой звезды. Светлана легко сидит на шпагате, грациозно выгнув спину.

"Готовимся к концерту!" - скромно подписала неожиданный кадр певица.

Поклонники творчества Светланы не смогли остаться равнодушными к такому снимку, который открыл новые грани артистки и активно прокомментировали фото. Первой отметилась подруга Лободы — гимнастка Лилия Подкопаева, которая точно знает толк в шпагатах.

Света!!! Ну это же невозможно.... вот это форма! Восхищаюсь

Остальные подписчики были солидарны со спортсменкой, о чем и написали под фото.

Светлана Сергеевна, вы вот зачем такая идеальная?

Как красивооо

Вы ооооооочень красивая без мейка

Клаааааасный шпагат

А то Волочкова думает, что она одна такая! Молодец!!!

Любимая Lo

Идеальна

Лобода не Волочкова,но на шпагате сидит клёво

Волочкова отдыхает перед СуперЗвездочкой

Спортсменка

Вот это растяжка!!!

Ого круто

А поперечный шпагат умеете? Желаю увидеть

Красотка просто

Вау, какая фигура,фигура и шпагат

Кстати, поклонники недавно оценили экспромт звезды. Светлана Лобода решила устроить распевку на столе в гримерке, так певица репетировала перед концертом.

Напомним, украинская певица Светлана Лобода после насыщенного концертного тура решила немного отдохнуть и устроила себе европейские каникулы. Артистка побывала в Риме и Монако.

К слову, Светлана Лобода с дочкой умилили поклонников внезапным перевоплощением в кошек. Фанаты оценили образы и усыпали знаменитость комплиментами.