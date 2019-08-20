"Венера из морской пены": Христина Соловий на итальянском побережье похвасталась фигурой в купальнике

Пляжный образ получился как из древнегреческого мифа, считают поклонники
Христина Соловий создала себе образ одной из самых целомудренных звезд украинского шоу-бизнеса. Девушка практически не публикует откровенных кадров в соцсетях (стоит отметить, что интимные кадры редкость для знаменитой певицы, но все же они иногда случаются. Так, снимок топлес от Христины озадачил и одновременно порадовал ее фанатов).
В блоге Instagram практически не встретить фото девушки в белье или купальнике, именно поэтому поклонники обратили внимание на редкие кадры Христины, которые она сделала в Италии на пляже.
Фото: Христина Соловий (instagram.com/soloviyka)
Девушка позировала в лазурных волнах, которые вспенивались у ее ног, так что ее поклонники сравнили с морской богиней.
Фото: Христина Соловий (instagram.com/soloviyka)
"Не задерживай волну на песке и не прячь в ней душу", - по-философски подписала кадр девушка.
Кроме того, фанаты оценили прекрасную фигуру певицы, написали под постом много теплых слов и пожелали найти вдохновение на отдыхе для новых творческих идей.
Фото: Христина Соловий (instagram.com/soloviyka)
Кстати, недавно Христина Соловий очаровала мистическим клипом-дежавю на ленту Дэвида Линча "Твин Пикс". Видео на песню "Любий друг" с одноименного альбома Христины Соловий сняли в Киеве.
Напомним, что дочь знаменитой певицы Оли Поляковой опубликовала снимок в купальнике, с помощью которого решила посоревноваться со знаменитой мамой фигурами. Кадр оценили поклонники и заметили, что девушка уже наступает на пяти своей известной матери.
Еще один кадр в купальнике, который взбудоражил сеть — фото Леси Никитюк в бассейне загородного клуба, на котором она продемонстрировала бесконечно длинные ноги.