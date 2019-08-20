"Венера из морской пены": Христина Соловий на итальянском побережье похвасталась фигурой в купальнике

Фото: Христина Соловий (instagram.com/soloviyka)

Пляжный образ получился как из древнегреческого мифа, считают поклонники

Христина Соловий создала себе образ одной из самых целомудренных звезд украинского шоу-бизнеса. Девушка практически не публикует откровенных кадров в соцсетях (стоит отметить, что интимные кадры редкость для знаменитой певицы, но все же они иногда случаются. Так, снимок топлес от Христины озадачил и одновременно порадовал ее фанатов).

В блоге Instagram практически не встретить фото девушки в белье или купальнике, именно поэтому поклонники обратили внимание на редкие кадры Христины, которые она сделала в Италии на пляже.

Фото: Христина Соловий (instagram.com/soloviyka)



Девушка позировала в лазурных волнах, которые вспенивались у ее ног, так что ее поклонники сравнили с морской богиней.

Фото: Христина Соловий (instagram.com/soloviyka)

"Не задерживай волну на песке и не прячь в ней душу", - по-философски подписала кадр девушка.

Кроме того, фанаты оценили прекрасную фигуру певицы, написали под постом много теплых слов и пожелали найти вдохновение на отдыхе для новых творческих идей.

Какая красавица!

Как Венера из морской пены

Фотограф - мастер подчеркнуть очарование

красавица

Очаровательная и великолепная, как всегда

идеально

Femme fatal

Фигурка. Вы шикарные :)

хорошая

Второе фото очень хорошо получилось

Интересно кто Вас все время фотографирует?)

Люблю тебя

Барышня, ты вы прекрасно выглядите

Если душа хочет свободы, то ее ни волны, ни горы, ни ничто на свете не сдержит ...

Приятного отдыха, вдохновляйтесь на новые работы

Фото: Христина Соловий (instagram.com/soloviyka)

Кстати, недавно Христина Соловий очаровала мистическим клипом-дежавю на ленту Дэвида Линча "Твин Пикс". Видео на песню "Любий друг" с одноименного альбома Христины Соловий сняли в Киеве.

Напомним, что дочь знаменитой певицы Оли Поляковой опубликовала снимок в купальнике, с помощью которого решила посоревноваться со знаменитой мамой фигурами. Кадр оценили поклонники и заметили, что девушка уже наступает на пяти своей известной матери.

Еще один кадр в купальнике, который взбудоражил сеть — фото Леси Никитюк в бассейне загородного клуба, на котором она продемонстрировала бесконечно длинные ноги.