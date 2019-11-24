ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Любовь в воздухе: Осадчая и Горбунов умилили "королевским" фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.11.2019 - 22:20
Любовь в воздухе: Осадчая и Горбунов умилили "королевским" фото
Юрий Горбунов и Катя Осадчая (Фото: instagram.com/kosadcha)

Юрий Горбунов и Катя Осадчая в элегантных нарядах показали чувственное фото

Катя Осадчая и Юрий Горбунов порадовали поклонников очередным нежным снимком звездной пары. Украинские телеведущие сфотограировались на лестнице в элегантных нарядах в обнимку. Чувственный снимок опубликован в Instagram ведущей "Светской жизни".

Горбунов в темном пиджаке и брюках, в белой рубашке и с бабочкой трогательно обнимает за руки Осадчую в нежном костюме с цветочным принтом. Супруги на кадре просто излучают любовь и счастье.

Любовь в воздухе: Осадчая и Горбунов умилили &quot;королевским&quot; фото

Катя Осадчая и Юрий Горбунов (Фото: instagram.com/kosadcha)

"Любовь витает в воздухе! С Юрием Горбуновым удобно фотографироваться на лестнице", - подписала Катя фото.

В сети комментаторы купают Осадчую и Горбунова в комплиментах и называют самой красивой и милой звездной супружеской парой, а также королем и королевой.

  • Вы невероятно прекрасная пара;
  • Какие классные!
  • Прекрасные;
  • Вы - замечательные! Берегите друг друга!
  • Вы очень красивая и элегантная пара;
  • Вы что, поженились?
  • Король и королева;
  • Вы неотразимы и на лестнице и без нее!
  • Пара просто невероятная...
  • Вы самая крутая звёздная семейная пара!

Любовь в воздухе: Осадчая и Горбунов умилили &quot;королевским&quot; фото

Скрин комментариев

Как сообщалось ранее, недавно Катя Осадчая продемонстрировала бесконечные ноги и роскошное декольте в шикарном наряде.

Все как в жизни: Горбунов позабавил веселым фото с Осадчей "вниз головой" Молодые и элегантные родители Кати Осадчей пришли поддержать ее на важном событии
Новости Украины Катя ОсадчаяЮрий Горбуновновости шоу-бизнеса
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь