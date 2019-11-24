Любовь в воздухе: Осадчая и Горбунов умилили "королевским" фото

Юрий Горбунов и Катя Осадчая в элегантных нарядах показали чувственное фото
Катя Осадчая и Юрий Горбунов порадовали поклонников очередным нежным снимком звездной пары. Украинские телеведущие сфотограировались на лестнице в элегантных нарядах в обнимку. Чувственный снимок опубликован в Instagram ведущей "Светской жизни".
Горбунов в темном пиджаке и брюках, в белой рубашке и с бабочкой трогательно обнимает за руки Осадчую в нежном костюме с цветочным принтом. Супруги на кадре просто излучают любовь и счастье.
Катя Осадчая и Юрий Горбунов (Фото: instagram.com/kosadcha)
"Любовь витает в воздухе! С Юрием Горбуновым удобно фотографироваться на лестнице", - подписала Катя фото.
В сети комментаторы купают Осадчую и Горбунова в комплиментах и называют самой красивой и милой звездной супружеской парой, а также королем и королевой.
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Как сообщалось ранее, недавно Катя Осадчая продемонстрировала бесконечные ноги и роскошное декольте в шикарном наряде.