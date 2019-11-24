Любовь в воздухе: Осадчая и Горбунов умилили "королевским" фото

Юрий Горбунов и Катя Осадчая (Фото: instagram.com/kosadcha)

Юрий Горбунов и Катя Осадчая в элегантных нарядах показали чувственное фото

Катя Осадчая и Юрий Горбунов порадовали поклонников очередным нежным снимком звездной пары. Украинские телеведущие сфотограировались на лестнице в элегантных нарядах в обнимку. Чувственный снимок опубликован в Instagram ведущей "Светской жизни".

Горбунов в темном пиджаке и брюках, в белой рубашке и с бабочкой трогательно обнимает за руки Осадчую в нежном костюме с цветочным принтом. Супруги на кадре просто излучают любовь и счастье.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов (Фото: instagram.com/kosadcha)

"Любовь витает в воздухе! С Юрием Горбуновым удобно фотографироваться на лестнице", - подписала Катя фото.

В сети комментаторы купают Осадчую и Горбунова в комплиментах и называют самой красивой и милой звездной супружеской парой, а также королем и королевой.

Вы невероятно прекрасная пара;

Какие классные!

Прекрасные;

Вы - замечательные! Берегите друг друга!

Вы очень красивая и элегантная пара;

Вы что, поженились?

Король и королева;

Вы неотразимы и на лестнице и без нее!

Пара просто невероятная...

Вы самая крутая звёздная семейная пара!

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Как сообщалось ранее, недавно Катя Осадчая продемонстрировала бесконечные ноги и роскошное декольте в шикарном наряде.