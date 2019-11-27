Римські канікули тривають: Осадча та Горбунов підкорили яскравими фото з Італії

Фото: Юрій Горбунов та Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Пара насолоджується чудовою погодою і мальовничими видами Вічного міста

Після насичених робочих буднів зіркове подружжя Катя Осадча та Юрій Горбунов вирішили розслабитися і трохи відволіктися, змінивши обстановку. Для невеликої подорожі вони обрали столицю Італії - Рим. Зіркова пара насолоджується теплою і сонячною погодою і з задоволенням гуляє по вулицях Вічного міста, просто-таки засипавши мережу атмосферними знімками.

Так, Катя поділилася фото з велосипедної прогулянки по мальовничій віллі Боргезе, для якої вона обрала зручні спортивні штани з лампасами, водолазку і жилетку.

"Приїхати в Рим і не проїхати на велосипеді? :) наша вело-родина шле вам вітання і чекає на новий вело сезон в Україні. А ви маєте свого вело-коня?" - поділилася ведуча.

Фото: Юрій Горбунов та Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Також вона показала яскраві кадри, зроблені біля відомих римських пам'яток - Іспанських сходів, Колізею і фонтану Треві.

Фото: Юрій Горбунов та Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

На частині знімків телезірка позує в трендовому чорно-білому картатому затишному пальто, коротких світлих джинсах і кросівках.

Фото: Юрій Горбунов та Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

"Римські канікули", - лаконічно підписала фото Осадча.

Деякі з них вийшли дуже милими і романтичними, адже Катя і Юрій не соромляться демонструвати ніжні почуття один до одного.

Фото: Юрій Горбунов та Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Шанувальники тут же засипали парочку захопленими відгуками.

Шикарні місця, шикарні люди... Одне задоволення за вами спостерігати

Ви моя Красуня!!!Гуляйте, відпочивайте!!Гарного відпочинку!!

просто wow !

які ж ви щасливі!!!Катя, як приємно дивитись, що ви без майка, це круто, тільки ві з усіх зірок

Супер!

Дуже гарні

Якіж ви класні

Рим як же там чудово !!! Хорошого Вам відпочинку !!!

Красуня

Ви така класна Сім'я!!!

Красиві

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, що стильні Лілія Подкопаєва та Катя Осадча засвітилися в елегантних образах на дні народження Дмитра Гордона.