Римські канікули тривають: Осадча та Горбунов підкорили яскравими фото з Італії

Пара насолоджується чудовою погодою і мальовничими видами Вічного міста
Після насичених робочих буднів зіркове подружжя Катя Осадча та Юрій Горбунов вирішили розслабитися і трохи відволіктися, змінивши обстановку. Для невеликої подорожі вони обрали столицю Італії - Рим. Зіркова пара насолоджується теплою і сонячною погодою і з задоволенням гуляє по вулицях Вічного міста, просто-таки засипавши мережу атмосферними знімками.
Так, Катя поділилася фото з велосипедної прогулянки по мальовничій віллі Боргезе, для якої вона обрала зручні спортивні штани з лампасами, водолазку і жилетку.
"Приїхати в Рим і не проїхати на велосипеді? :) наша вело-родина шле вам вітання і чекає на новий вело сезон в Україні. А ви маєте свого вело-коня?" - поділилася ведуча.
Фото: Юрій Горбунов та Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)
Також вона показала яскраві кадри, зроблені біля відомих римських пам'яток - Іспанських сходів, Колізею і фонтану Треві.
Фото: Юрій Горбунов та Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)
На частині знімків телезірка позує в трендовому чорно-білому картатому затишному пальто, коротких світлих джинсах і кросівках.
Фото: Юрій Горбунов та Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)
"Римські канікули", - лаконічно підписала фото Осадча.
Деякі з них вийшли дуже милими і романтичними, адже Катя і Юрій не соромляться демонструвати ніжні почуття один до одного.
Фото: Юрій Горбунов та Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)
Шанувальники тут же засипали парочку захопленими відгуками.
Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)
Нагадаємо, що стильні Лілія Подкопаєва та Катя Осадча засвітилися в елегантних образах на дні народження Дмитра Гордона.