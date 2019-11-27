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Римські канікули тривають: Осадча та Горбунов підкорили яскравими фото з Італії

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.11.2019 - 16:33
Римські канікули тривають: Осадча та Горбунов підкорили яскравими фото з Італії
Фото: Юрій Горбунов та Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Пара насолоджується чудовою погодою і мальовничими видами Вічного міста

Після насичених робочих буднів зіркове подружжя Катя Осадча та Юрій Горбунов вирішили розслабитися і трохи відволіктися, змінивши обстановку. Для невеликої подорожі вони обрали столицю Італії - Рим. Зіркова пара насолоджується теплою і сонячною погодою і з задоволенням гуляє по вулицях Вічного міста, просто-таки засипавши мережу атмосферними знімками.

Так, Катя поділилася фото з велосипедної прогулянки по мальовничій віллі Боргезе, для якої вона обрала зручні спортивні штани з лампасами, водолазку і жилетку.

"Приїхати в Рим і не проїхати на велосипеді? :) наша вело-родина шле вам вітання і чекає на новий вело сезон в Україні. А ви маєте свого вело-коня?" - поділилася ведуча.

Фото: Юрій Горбунов та Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Також вона показала яскраві кадри, зроблені біля відомих римських пам'яток - Іспанських сходів, Колізею і фонтану Треві.

Римські канікули тривають: Осадча та Горбунов підкорили яскравими фото з ІталіїРимські канікули тривають: Осадча та Горбунов підкорили яскравими фото з Італії

Фото: Юрій Горбунов та Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

На частині знімків телезірка позує в трендовому чорно-білому картатому затишному пальто, коротких світлих джинсах і кросівках.

Римські канікули тривають: Осадча та Горбунов підкорили яскравими фото з Італії

Фото: Юрій Горбунов та Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

"Римські канікули", - лаконічно підписала фото Осадча.

Деякі з них вийшли дуже милими і романтичними, адже Катя і Юрій не соромляться демонструвати ніжні почуття один до одного.

Римські канікули тривають: Осадча та Горбунов підкорили яскравими фото з ІталіїРимські канікули тривають: Осадча та Горбунов підкорили яскравими фото з Італії

Фото: Юрій Горбунов та Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Шанувальники тут же засипали парочку захопленими відгуками.

  • Шикарні місця, шикарні люди... Одне задоволення за вами спостерігати
  • Ви моя Красуня!!!Гуляйте, відпочивайте!!Гарного відпочинку!!
  • просто wow !
  • які ж ви щасливі!!!Катя, як приємно дивитись, що ви без майка, це круто, тільки ві з усіх зірок
  • Супер!
  • Дуже гарні
  • Якіж ви класні
  • Рим як же там чудово !!! Хорошого Вам відпочинку !!!
  • Красуня
  • Ви така класна Сім'я!!!
  • Красиві

Римські канікули тривають: Осадча та Горбунов підкорили яскравими фото з ІталіїРимські канікули тривають: Осадча та Горбунов підкорили яскравими фото з Італії

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, що стильні Лілія Подкопаєва та Катя Осадча засвітилися в елегантних образах на дні народження Дмитра Гордона.

Милі і щасливі котики: Катя Осадча та Юрій Горбунов показали ідеальну любов "по-італійськи" Тепло і смачно: Осадча без макіяжу поділилася щасливими фото з Риму
Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбуновотдых
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