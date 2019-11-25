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Изумительные красотки: Подкопаева и Осадчая блеснули стильными образами на дне рождения Гордона

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.11.2019 - 11:58
Изумительные красотки: Подкопаева и Осадчая блеснули стильными образами на дне рождения Гордона
Лилия Подкопаева и Катя Осадчая (фото: instagram.com/svitsketv)

На праздновании 52-летия Гордона собралось немало публичных личностей

Лилия Подкопаева и Катя Осадчая стали одними из звездных гостей вечеринки по случаю дня рождения известного украинского журналиста и телеведущего Дмитрия Гордона. Отметим, что 21 октября Дмитрию исполнилось 52 года. День рождения Гордона также посетила программа “Светская жизнь” с ее неизменной ведущей Катей Осадчей, которая ранее показала "королевское фото" с Горбуновым. Как обычно, телеведущая пообщалась с гостями вечера, а также сделала с ними серию фото.

Как обычно, особенного внимания заслуживают яркие образы гостей. Так, Катя Осадчая блистала перед камерами в облегающем вечернем платье темно-синего оттенка. Платье с разрезом чуть выше колена обильно декорировано блестящими пайетками. Образ телеведущей дополняют серебряные лодочки на шпильке, а также массивный синий обруч. Волосы собраны в аккуратную вечернюю прическу.

Изумительные красотки: Подкопаева и Осадчая блеснули стильными образами на дне рождения Гордона

Стильная Катя Осадчая (фото: instagram.com/svitsketv)

Спортсменка Лилия Подкопаева подобрала более деловой, но не лишенный элегантности образ. Украинская гимнастка пришла на праздник в черном брючном костюме с жакетом-баской. Брючки слегка укорочены, что добавляет образу игривости. На ножках - закрытые туфли. Из ксессуаров - черная сумка. Волосы слегка завиты в локоны и распущены, а вот акцент в макияже сделан на алые губы.

Изумительные красотки: Подкопаева и Осадчая блеснули стильными образами на дне рождения Гордона

Лилия Подкопаева и Катя Осадчая (фото: instagram.com/svitsketv)

Также среди гостей дня рождения Гордона были замечены: Михаил Саакашвили, Евгений Комаровский, Надежда Савченко. Ну и конечно же, Дмитрий Гордон.

Изумительные красотки: Подкопаева и Осадчая блеснули стильными образами на дне рождения Гордона

Дмитрий Гордон с супругой - Алеся Бацман (фото: instagram.com/svitsketv)

Изумительные красотки: Подкопаева и Осадчая блеснули стильными образами на дне рождения Гордона

Михаил Саакашвили (фото: instagram.com/svitsketv)

Изумительные красотки: Подкопаева и Осадчая блеснули стильными образами на дне рождения Гордона

Евгений Комаровский и Катя Осадчая (фото: instagram.com/svitsketv)

Изумительные красотки: Подкопаева и Осадчая блеснули стильными образами на дне рождения Гордона

Надежда Савченко (фото: instagram.com/svitsketv)

Напомним, ранее Лилия Подкопаева растрогала нежным фото с возлюбленным. Спортсменка поделилась редким фото с гражданским мужем Игорем Дубинским. Напомним, что 19 сентября 2019 года Лилия родила вторую дочь, имя девочки пока не разглашается.

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Новости Украины Катя ОсадчаяЛилия Подкопаева
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