Результат на лицо: Топалов "похвастался" фото с курорта

Влад Топалов, муж популярной ведущей Регины Тодоренко, который недавно напугал поклонников звездной пары тем, что попал в ДТП по дороге в аэропорт, похвастался новыми фото с отдыха в Турции, куда отправилась молодая семья на майские праздники. Музыкант опубликовал в Instagram несколько снимков и признался, что отдых, особенно в компании жены и сына, заметно идет ему на пользу.

Он также добавил, что уже завтра его маленькие "каникулы" заканчиваются, и нужно возвращаться назад.

"Настроение сильно улучшается! Результат налицо! Завтра, правда, уже назад. А что делать? 9-го - работа", - написал Влад.

Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

Музыкант рассказал, что успел посетить пляж, но при этом успел также пожалеть о том, что не может похвастаться атлетическим телосложением, и даже назвал причину.

"Только попав на пляж ты начинаешь по-настоящему жалеть о "картошке, чипсах, тортах и хлебе". Ну, вы меня поняли, да. Я считаю честным показываться в разных "формах". Не только в хороших", - признался Топалов.

Но он также и сделал выводы, пообещав отправиться в спортзал и "исправиться".

"Никакого фотошопа! Мужчина во всей своей красоте... внутренней", - пошутил Влад.

Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

В комментариях к сообщению подписчики Влада отмечают, что выглядит он замечательно, а также поддерживают музыканта после неприятного инцидента с аварией.

Отдых, хоть и ненадолго, всё равно идет на пользу! Особенно рядом с любимой семьей!

Хорошо отдохнуть!

Да, фото сессия в последний день, это главное правило отличных фоток! Все счастливы

Влад, пишут, что ты попал в аварию? Слава Богу все обошлось и ты и виновник ДТП живы и не пострадали. А машина это хлам, железо, не расстраивайся. Если сможешь, прости деда, где он будет собирать деньги на ремонт твоей машины, столкнувшись с Владом Топаловым. А так Слава Богу что все участники ДТП не пострадали.

Это растройство пищевого поведения, а не жир!

Вдад, вы прекрасно выглядите!

Мужчина - это не качек...

Как сообщалось ранее, Регина Тодоренко рассказала о своих гастрономических соблазнах в гостеприимной курортной Турции.

Также мы писали о том, что Регина Тодоренко и Влад Топалов показали милое утреннее видео с сыном.

Добавим, что гндавно Регина Тодоренко в купальнике отметила Пасху в турецком стиле.