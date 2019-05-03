"Чуть не откусила пальцы": Регина Тодоренко пустилась во все тяжкие на отдыхе

Ведущая позволила себе забыть о диете в Турции
Регина Тодоренко - успешная телеведущая, при этом у нее успешно получается совмещать карьеру с воспитанием маленького сына Михаила. Однако про отдых артистка тоже не забывает - сейчас она вместе с малышом и друзьями расслабляется в Турции. Ранее молодая мамочка показала, как перестирала целую кучу детских вещей, из-за чего балкон ее номера стал выглядеть, словно одесский дворик. А теперь призналась, что на отдыхе позволила себе не думать о диете, ведь там все такое вкусное!
На своей странице в Instagram Регина опубликовала забавное фото, на котором она стоит в саду у столика с множеством разнообразных фруктов и сладостей. В руках она держит вкусняшку, от которой явно собирается откусить кусочек. Одета ведущая в полосатый миди-сарафан и белые кроссовки, а волосы собрала в пучок. Маленький Майкл тоже с ней - ребенок сидит в эрго-рюкзаке, который звезда надела спереди, так что видно только ручку малыша.
"Кто-то из вас подумает, что я приехала на отдых просто пожрать. Что поделать, если здесь так вкусно. Вчера попробовала фирменное блюдо от шефа - баклава! Боже, чуть не откусила себе пальцы, настоящее объедение. Благодарность вселенского масштаба. Кстати, никогда не интересовалась, если бы вам дали золотую карту, в какую страну вы бы полетели отдыхать?" - прокомментировала Тодоренко.
Фото: Регина Тодоренко с сыном (instagram.com/reginatodorenko)
Подписчики принялись наперебой писать, куда бы они отправились на отдых с золотой картой. Некоторые же заявили, что Регина неправильно носит ребенка на себе.
Напомним, Регина Тодоренко сделала неожиданное признание на отдыхе.
Ранее телеведущая Регина Тодоренко пожаловалась на нехватку времени для ухода за собой и поделилась секретом красивой кожи.