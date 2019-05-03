"Чуть не откусила пальцы": Регина Тодоренко пустилась во все тяжкие на отдыхе

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая позволила себе забыть о диете в Турции

Регина Тодоренко - успешная телеведущая, при этом у нее успешно получается совмещать карьеру с воспитанием маленького сына Михаила. Однако про отдых артистка тоже не забывает - сейчас она вместе с малышом и друзьями расслабляется в Турции. Ранее молодая мамочка показала, как перестирала целую кучу детских вещей, из-за чего балкон ее номера стал выглядеть, словно одесский дворик. А теперь призналась, что на отдыхе позволила себе не думать о диете, ведь там все такое вкусное!

На своей странице в Instagram Регина опубликовала забавное фото, на котором она стоит в саду у столика с множеством разнообразных фруктов и сладостей. В руках она держит вкусняшку, от которой явно собирается откусить кусочек. Одета ведущая в полосатый миди-сарафан и белые кроссовки, а волосы собрала в пучок. Маленький Майкл тоже с ней - ребенок сидит в эрго-рюкзаке, который звезда надела спереди, так что видно только ручку малыша.

"Кто-то из вас подумает, что я приехала на отдых просто пожрать. Что поделать, если здесь так вкусно. Вчера попробовала фирменное блюдо от шефа - баклава! Боже, чуть не откусила себе пальцы, настоящее объедение. Благодарность вселенского масштаба. Кстати, никогда не интересовалась, если бы вам дали золотую карту, в какую страну вы бы полетели отдыхать?" - прокомментировала Тодоренко.

Фото: Регина Тодоренко с сыном (instagram.com/reginatodorenko)

Подписчики принялись наперебой писать, куда бы они отправились на отдых с золотой картой. Некоторые же заявили, что Регина неправильно носит ребенка на себе.

"А я еще нигде не была, побывала бы в любой стране для начала"

"Не хочу показаться занудой, но категорически нельзя носить ребенка в данном кенгуру, тем более "лицом в мир". Ножки должны быть в положении "М" и ребенок должен быть повернут лицом к маме"

"В Испанию, моя мечта"

"Австралия и Америка"

"Регина от молоденькой, стройной девочки из орла и решки ни чего не осталось, а я еще помню вас с фабрики звезд, поскольку я из Украины, но это правильно, ведь вы мама и это главное"

"Регина, вы мне очень нравитесь!! Такая позитивная и всегда с улыбкой на лице!! Дай Бог вашей семье всего наилучшего!!!!"

"На Кубу. Регина, почитайте пожалуйста сравнение детских переносок. Ваш вариант вреден для здоровья Бобика"

"Ну Регина, ну проказница. Пошла я свой лукум дожирать"

Напомним, Регина Тодоренко сделала неожиданное признание на отдыхе.

Ранее телеведущая Регина Тодоренко пожаловалась на нехватку времени для ухода за собой и поделилась секретом красивой кожи.