Регина Тодоренко в купальнике отмечает Пасху в турецком стиле

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведущая решила отметить праздник оригинальным образом

Популярная телеведущая Регина Тодоренко удивительным образом научилась сочетать семью и карьеру. У девушки имеется множество идей для проектов, которые она успешно реализует. Недавно деятельная звезда заспутилна новое шоу для мам, а ее проект "Пятница с Региной" преобрел новый формат – теперь съемки передачи проходят дома у ведущей, чтобы она имела возможность больше времени проводить с семьей и маленьким сыном Мишей. Впрочем, молодая мама может похвастаться прекрасной фигурой после родов – ее внешние данные помогли даже сняться Регине в рекламе купальников. Да и светлый праздник Пасхи она решила отметить в пляжном стиле с турецким уклоном. Снимком в купальнике и халате шоувумен поделилась в Instagram.

Звезда "Орла и решки" сообщила, что решила Пасху не традиционно, а оригинально. Она решила устроить настоящую чайную церемонию. Улыбчивая Регина облачилась в купальник, накинула цветастый халат и разлеглась на ярких подушках в импровизированном шатре.

"У меня тут праздник приобрёл немного турецкий оттенок. Христос Воскрес, мои дорогие! Вашим близким здоровья, дому богатства, семье благополучия и мира на всей земле", - оставила она искренние пожелания для поклонников.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Подписчики ответили ведущей взаимностью и тоже поздравили ее с праздником, а также заметили сходство Регины с ее мужем, музыкантом Владом Топаловым и восхитились оригинальностью задумки знаменитости.

"Как вы с Владом похожи!", "Какая ты шикарная", "Такая красивая и счастливая!", "Красоточка такая", "А вы с Владом похожи!", "Как всегда прекрасна", "Как вы с мужем похожи!", "Так приятно смотреть на мега позитивную Регину", - писали фолловеры.

Напомним, что Регина Тодоренко поделилась фото "страшного и морщинистого" мужа Влада Топалова, признавшись ему в любви.

Кстати, Регина Тодоренко и Влад Топалов умилили сеть видео с сыном.

Ранее Регина Тодоренко продемонстировала свои рабочие буди в компании сына Михаила, которого она берет с собой на съемки.