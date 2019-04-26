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Время – 6 утра: заспанные Тодоренко и Топалов показали милое видео с сыном

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.04.2019 - 15:08
Время – 6 утра: заспанные Тодоренко и Топалов показали милое видео с сыном
Влад Топалов и Регина Тодоренко (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Родители только-только проснулись, а малыш уже активен

Регина Тодоренко и Влад Топалов теперь очень активно стали публиковать различные фото и видео со своим малышом, хотя лица его еще до сих пор не показывают. Отметим, что осенью 2018 года Регина и Влад официально расписались. И уже в декабре у пары появился первенец, малышу дали имя Михаил.

Пока что мальчик растет и не дает скучать своим счастливым родителям. Регина и Влади неоднократно рассказывали и писали о том, что у них растет очень активный малыш. И что порой они действительно очень устают и не высыпаются. И одно из  последний видео – тому подтверждение.

Так, на своей instagram-страничке Влад Топалов опубликовал очень милое семейное видео, в котором также видим Регину Тодоренко и их сыночка. При этом известная пара заспанная, Топалов вообще только проснулся и жалуется на то, что а часах всего 6 утра. При этом Регина уже на ногах!

Малыш весьма активен, что-то "рассказывает", пока его родители пытаются окончательно проснуться.

"Дети - цветы жизни! Собери букет и подари бабушке! Вот такое у меня сегодня настроение утром!" - с юмором подписал видео Топалов.

Регина Тодоренко и Влад Топалов с сыном

Безусловно, подписчики Топалова пришли в восторг от этого милого во всех смыслах видео:

  • Моему сыну 3,5 года и в 5 утра он встает полтора года как... Господи, когда уже он жениться)))
  • Как же это мило и смело - показать тысячам людей свое интимное, можно сказать, семейное счастливое время утра, когда ты проснулся, рядом все милые, сонные.. И малыш. Это так здорово!
  • Собери букет и подари бабушке - это сильно!
  • Ахаха, держитесь ребята! Нам год и мы еще мечтаем о сне.
  • Как же это мило! Всего прекрасного Вашей замечательной семье!
  • Это только начало))
  • А когда надо вставать в сад или школу, то не добудиться!
  • Идеальная картина!
  • Вы такие классные!
  • Держитесь, ребята! Покой родителям только снится!
  • Регина так мне нравится. Очень естественная!

Напомим, ранее Регина Тодоренко показала трудовые будни с маленьким сыном

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