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Муж Регины Тодоренко попал в серьезное ДТП: все подробности

STYLERПроисшествия    03.05.2019 - 11:37
Муж Регины Тодоренко попал в серьезное ДТП: все подробности
Влад Топалов и Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

В мужа Регины Тодоренко въехал на авто пенсионер

Супруг Регины Тодоренко Влад Топалов попал в серьезное ДТП в Москве. Экс-солист группы Smash рассказал, что сам не пострадал, но его машина получила серьезные повреждения и нуждается в дорогостоящем ремонте. Об этом артист рассказал на своей Instagram-странице.

По словам музыканта, утром после посещения церкви, он направился домой, чтобы собрать чемоданы и вечером улететь в Турцию, где отдыхает его супруга Регина Тодоренко вместе с сыном Михаилом. Но в его авто внезапно врезался мужчина-пенсионер.

Топалов рассказывает, что ни он, ни мужчина, врезавшийся в его авто, правил не нарушили. Виновником аварии стало третье авто, водитель которого нагло подрезал пенсионера.

Муж Регины Тодоренко попал в серьезное ДТП: все подробности

Влад Топалов и Регина Тодоренко (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Музыкант сокрушается из-за изувеченного авто, но в аварии не винит мужчину, который после ДТП пребывал в шоковом состоянии и даже не смог сам заполнить документы приехавшим сотрудникам ДПС - за него это сделал Топалов.

Кроме того, после аварии он разговорился с мужчиной-пенсионером, который рассказал, что три года назад пережил трагедию - потерял сына, а сейчас занимается воспитанием дочери и помогает внукам.

После того, как все вопросы были улажены, певец отправился домой, собрал вещи и поехал в аэропорт, чтобы полететь к любимой жене и сыну.

Муж Регины Тодоренко попал в серьезное ДТП: все подробности

Муж Регины Тодоренко Влад Топалов попал в ДТП в Москве (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Напомним, что Регина Тодоренко встретила майские праздники в Турции и отметила Пасху чайной церемонией.

К слову, недавно Регина Тодоренко случайно "засветила" лицо сына Михаила. Поклонники тут же принялись гадать, на кого же больше похож малыш - на нее или папу - Влада Топалова.

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