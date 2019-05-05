Результат на лицо: Топалов "похвастался" фото с курорта

Влад Топалов и Регина Тодоренко вместе с сыном отдыхают в Турции
Влад Топалов, муж популярной ведущей Регины Тодоренко, который недавно напугал поклонников звездной пары тем, что попал в ДТП по дороге в аэропорт, похвастался новыми фото с отдыха в Турции, куда отправилась молодая семья на майские праздники. Музыкант опубликовал в Instagram несколько снимков и признался, что отдых, особенно в компании жены и сына, заметно идет ему на пользу.
Он также добавил, что уже завтра его маленькие "каникулы" заканчиваются, и нужно возвращаться назад.
"Настроение сильно улучшается! Результат налицо! Завтра, правда, уже назад. А что делать? 9-го - работа", - написал Влад.
Фото: instagram.com/vladtopalovofficial
Музыкант рассказал, что успел посетить пляж, но при этом успел также пожалеть о том, что не может похвастаться атлетическим телосложением, и даже назвал причину.
"Только попав на пляж ты начинаешь по-настоящему жалеть о "картошке, чипсах, тортах и хлебе". Ну, вы меня поняли, да. Я считаю честным показываться в разных "формах". Не только в хороших", - признался Топалов.
Но он также и сделал выводы, пообещав отправиться в спортзал и "исправиться".
"Никакого фотошопа! Мужчина во всей своей красоте... внутренней", - пошутил Влад.
Фото: instagram.com/vladtopalovofficial
В комментариях к сообщению подписчики Влада отмечают, что выглядит он замечательно, а также поддерживают музыканта после неприятного инцидента с аварией.
Как сообщалось ранее, Регина Тодоренко рассказала о своих гастрономических соблазнах в гостеприимной курортной Турции.
Также мы писали о том, что Регина Тодоренко и Влад Топалов показали милое утреннее видео с сыном.
Добавим, что гндавно Регина Тодоренко в купальнике отметила Пасху в турецком стиле.