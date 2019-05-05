Результат на лице: Топалов "похвалився" фото з курорту

Фото: Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Влад Топалов і Регіна Тодоренко разом із сином відпочивають у Туреччині

Влад Топалов, чоловік популярної ведучої Регіни Тодоренко, який нещодавно налякав шанувальників зоряної пари тим, що потрапив у ДТП по дорозі до аеропорту, похвалився новими фото з відпочинку в Туреччині, куди вирушила молода сім'я на травневі свята. Музикант опублікував в Instagram кілька знімків та зізнався, що відпочинок, особливо в компанії дружини і сина, помітно йде йому на користь.

Він також додав, що вже завтра його маленькі "канікули" закінчуються, і потрібно повертатися назад.

"Настрій сильно покращується! Результат очевидний! Завтра, правда, вже назад. А що робити? 9-го - робота", - написав Влад.

Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

Музикант розповів, що встиг відвідати пляж, але при цьому встиг також пошкодувати про те, що не може похвалитися атлетичною статурою, і навіть назвав причину.

"Тільки потрапивши на пляж ти починаєш по-справжньому жаліти про "картоплю, чіпси, торти та хліб". Ну, ви мене зрозуміли, так. Я вважаю чесним показуватися в різних "формах". Не тільки в хороших", - зізнався Топалов.

Але він також і зробив висновки, пообіцявши відправитися до спортзалу і "виправитися".

"Жодного фотошопу! Чоловік у всій своїй красі... внутрішній", - пожартував Влад.

Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

У коментарях до повідомлення підписники Влада зазначають, що виглядає він чудово, а також підтримують музиканта після неприємного інциденту з аварією.

Відпочинок, хоч і ненадовго, все одно йде на користь! Особливо поряд з улюбленою родиною!

Добре відпочити!

Так, фото сесія в останній день, це головне правило відмінних фоток! Всі щасливі

Влад, пишуть, що ти потрапив в аварію? Слава Богу все обійшлося і ти і винуватець ДТП живі і не постраждали. А машина це мотлох, залізо, не засмучуйся. Якщо зможеш, прости діда, де він буде збирати гроші на ремонт твоєї машини, зіткнувшись з Владом Топаловим. А так Слава Богу, що всі учасники ДТП не постраждали.

Це розлад харчової поведінки, а не жир!

Вдад, ви чудово виглядаєте!

Чоловік - це не качок...

Як повідомлялося раніше, Регіна Тодоренко розповіла про свої гастрономічні принади в гостинній курортної Туреччини.

Також ми писали про те, що Регіна Тодоренко і Влад Топалов показали миле ранкове відео із сином.

Додамо, що гндавно Регіна Тодоренко в купальнику зазначила Великдень в турецькому стилі.