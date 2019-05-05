ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Результат на лице: Топалов "похвалився" фото з курорту

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.05.2019 - 22:27
Результат на лице: Топалов "похвалився" фото з курорту
Фото: Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Влад Топалов і Регіна Тодоренко разом із сином відпочивають у Туреччині

Влад Топалов, чоловік популярної ведучої Регіни Тодоренко, який нещодавно налякав шанувальників зоряної пари тим, що потрапив у ДТП по дорозі до аеропорту, похвалився новими фото з відпочинку в Туреччині, куди вирушила молода сім'я на травневі свята. Музикант опублікував в Instagram кілька знімків та зізнався, що відпочинок, особливо в компанії дружини і сина, помітно йде йому на користь.

Він також додав, що вже завтра його маленькі "канікули" закінчуються, і потрібно повертатися назад.

"Настрій сильно покращується! Результат очевидний! Завтра, правда, вже назад. А що робити? 9-го - робота", - написав Влад.

Результат на лице: Топалов &quot;похвалився&quot; фото з курорту

Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

Музикант розповів, що встиг відвідати пляж, але при цьому встиг також пошкодувати про те, що не може похвалитися атлетичною статурою, і навіть назвав причину.

"Тільки потрапивши на пляж ти починаєш по-справжньому жаліти про "картоплю, чіпси, торти та хліб". Ну, ви мене зрозуміли, так. Я вважаю чесним показуватися в різних "формах". Не тільки в хороших", - зізнався Топалов.

Але він також і зробив висновки, пообіцявши відправитися до спортзалу і "виправитися".

"Жодного фотошопу! Чоловік у всій своїй красі... внутрішній", - пожартував Влад.

Результат на лице: Топалов &quot;похвалився&quot; фото з курорту

Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

У коментарях до повідомлення підписники Влада зазначають, що виглядає він чудово, а також підтримують музиканта після неприємного інциденту з аварією.

  • Відпочинок, хоч і ненадовго, все одно йде на користь! Особливо поряд з улюбленою родиною!
  • Добре відпочити!
  • Так, фото сесія в останній день, це головне правило відмінних фоток! Всі щасливі
  • Влад, пишуть, що ти потрапив в аварію? Слава Богу все обійшлося і ти і винуватець ДТП живі і не постраждали. А машина це мотлох, залізо, не засмучуйся. Якщо зможеш, прости діда, де він буде збирати гроші на ремонт твоєї машини, зіткнувшись з Владом Топаловим. А так Слава Богу, що всі учасники ДТП не постраждали.
  • Це розлад харчової поведінки, а не жир!
  • Вдад, ви чудово виглядаєте!
  • Чоловік - це не качок...

Як повідомлялося раніше, Регіна Тодоренко розповіла про свої гастрономічні принади в гостинній курортної Туреччини.

Також ми писали про те, що Регіна Тодоренко і Влад Топалов показали миле ранкове відео із сином.

Додамо, що гндавно Регіна Тодоренко в купальнику зазначила Великдень в турецькому стилі.

"Люблю тебе будь-яку": Тодоренко зворушила пляжною романтикою з Топаловим "Трохи не відкусила пальці": Регіна Тодоренко пустилася у всі тяжкі на відпочинку
Новини України Влад ТопаловРегіна Тодоренко
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся