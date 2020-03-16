Когда ребенок помогает маме: Яна Соломко показала, чему ее научила дочка Кира

Певица впервые в жизни покаталась на коньках
Яна Соломко вместе с дочуркой Кирой еще с февраля наслаждается теплом и солнцем во Флориде, в курортном городе Майами. Девушка с удовольствием делилась в сети красочными снимками с малышкой, в том числе и с пляжа, и рассказывала, как они проводят время. Теперь же артистка решила попробовать что-то новое для себя, а дочурка ей в этом помогла.
На своей странице в Instagram Яна опубликовала фото с ледового катка, на котором они с Кирой запечатлены на коньках, да еще и в одинаковых спортивных костюмах. Мама и дочка держатся за руки и довольно улыбаются. Где был сделан снимок, певица не отметила.
Соломко призналась, что стояла на коньках впервые в жизни - однако ребенок ей очень помог и научил основным движениям.
"Человек, который никогда не стоял на коньках - я существую! Тот случай, когда ребёнок помогает маме твёрдо стоять на ногах. И для этого случая мой тренер Кирочка рекомендует очень стильные, удобные и практичные костюмы. А как часто вы учитесь чему-то у своего ребёнка?" - поделилась эмоциями исполнительница.
Фото: Яна Соломко с дочкой (instagram.com/yana.solo)
Фолловеры Яны пришли в восторг от милого фото и оставили много теплых комментариев, называя их с дочкой красотками.
Скриншот комментариев (instagram.com/yana.solo)
Кстати, недавно певица Яна Соломко очаровала поклонников нежным фото с малышкой и призналась, что очень хочет быть для нее самой лучшей мамой.