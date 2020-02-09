Быть лучшей мамой: Яна Соломко очаровала нежным фото с доченькой

Фото: Яна Соломко с дочкой (instagram.com/yana.solo)

Певица с малышкой Кирой наслаждаются теплом в Майами

После развода с мужем Яна Соломко вновь занялась своей творческой карьерой и вернулась на сцену, а кроме того, много времени посвящает дочке Кире, чтобы на малышке никак не отразилось расставание родителей. Сейчас мама с дочкой весело проводят время в Майами - они наслаждаются теплой погодой и недавно покорили поклонников красочным пляжным фото. Фаны отметили, что девочка пошла в маму и растет настоящей красоткой.

Новым снимком в Instagram Яна также всех очаровала - она показала милый кадр с прогулки с Кирой. Они обе одеты в шорты и футболки, артистка присела прямо на землю под пальмой и держит доченьку на коленях.

"Девочки дорогие, желаю нам всем сил, мудрости и терпения. Ведь каждой из нас очень хочется быть для ребёнка лучшей мамой, лучшим другом и примером во многом ... Все в наших руках", - поделилась мотивацией Соломко.

Фото: Яна Соломко с дочкой (instagram.com/yana.solo)

Подписчики согласились с певицей и отметили, что она просто прекрасная мама и они с дочкой очень милые и красивые.

Для наших деток мы всегда самые лучшие , а для них мы можем и горы свернуть

Это точно, а мамы вообще на все способны

Класс, Какие же вы красотки

Вы очень хорошая и красивая мама

Как у вас с погодой, настоящее лето

вы так здесь мило смотритесь

совершенно с вами согласна Всё в наших руках

Да если женщина хочет быть хорошей матерью то для этого нужно что-то делать, ВЫ ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ МАМА

Девочки, да Вы красавицы!!!

Какие вы милые. Ради детей мы готовы на всё, мы им большой пример в жизни

Восхищаюсь вами. Вы прекрасная мамочка

Просто, Красавицы!!!

Кирочка точная копия вас

Спасибо большое Яночка, взаимно

Скриншот комментариев (instagram.com/yana.solo)

Напомним, что ранее Яна Соломко с дочкой показали, как они развлекаются в Стамбуле.