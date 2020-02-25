Отрывайтесь от земли: Яна Соломко показала, как развлекается с дочкой на пляже

Мама и дочь в ярких купальниках вызвали восторг пользователей сети
Яна Соломко вместе с дочуркой Кирой сбежала от серой и дождливой украинской зимы в солнечную Флориду, где они отлично проводят время. Недавно певица очаровала поклонников нежным фото с малышкой и призналась, что очень хочет быть для нее самой лучшей мамой. Конечно же, в такую прекрасную погоду они не проходят мимо пляжа - что доказывает свежий снимок в Instagram артистки.
Яна опубликовала яркий и веселый кадр, на котором она держит Киру на руках, а та вытянула ноги и раскинула руки, как будто летит. Мама и дочка красуются в ярких слитных купальниках - Соломко-старшая в малиновом, а младшая в желтом. Эта очаровательная парочка позирует на песке на фоне колоритного пляжного домика. Судя по геотегу, фото было сделано на пляже Hollywood beach.
"Отрывайтесь от земли и летайте на крыльях любви. Жизнь прекрасна..." - прокомментировала красочный кадр Яна.
Фото: Яна Соломко с дочкой (instagram.com/yana.solo)
Пользователи сети тут же принялись осыпать артистку восхищенными комментариями, особенно отмечая ее стройную фигуру и милашку дочь.
Скриншот комментариев (instagram.com/yana.solo)
Напомним, что ранее Яна Соломко с дочкой показали, как они развлекаются в Стамбуле.