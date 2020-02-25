Отрывайтесь от земли: Яна Соломко показала, как развлекается с дочкой на пляже

Фото: Яна Соломко с дочкой (instagram.com/yana.solo)

Мама и дочь в ярких купальниках вызвали восторг пользователей сети

Яна Соломко вместе с дочуркой Кирой сбежала от серой и дождливой украинской зимы в солнечную Флориду, где они отлично проводят время. Недавно певица очаровала поклонников нежным фото с малышкой и призналась, что очень хочет быть для нее самой лучшей мамой. Конечно же, в такую прекрасную погоду они не проходят мимо пляжа - что доказывает свежий снимок в Instagram артистки.

Яна опубликовала яркий и веселый кадр, на котором она держит Киру на руках, а та вытянула ноги и раскинула руки, как будто летит. Мама и дочка красуются в ярких слитных купальниках - Соломко-старшая в малиновом, а младшая в желтом. Эта очаровательная парочка позирует на песке на фоне колоритного пляжного домика. Судя по геотегу, фото было сделано на пляже Hollywood beach.

"Отрывайтесь от земли и летайте на крыльях любви. Жизнь прекрасна..." - прокомментировала красочный кадр Яна.

Фото: Яна Соломко с дочкой (instagram.com/yana.solo)

Пользователи сети тут же принялись осыпать артистку восхищенными комментариями, особенно отмечая ее стройную фигуру и милашку дочь.

Прекрасная и очень красивая фотография

Вы такая худенькая. Фигурка у вас прекрасна

Какие у Вас ножки, загляденье

Кира прям как ласточка

Отлично смотритесь девочки-красавицы

Классные такие. Очей очарование

Красиво выглядите, отличного вам отдыха

Очень жизнерадостная фотография, красотки

Яночка, шикарно выглядите, красивое фото

Девочки, какие вы красавицы, хорошего вам отдыха

Милые, красивые и счастливые. Жизнь прекрасна

Вы прерасная мама. Такие милые

Красота, какие же у вас ноги, супер

Как быстро летит время, какя уже взрослая дочурка

Скриншот комментариев (instagram.com/yana.solo)

Напомним, что ранее Яна Соломко с дочкой показали, как они развлекаются в Стамбуле.