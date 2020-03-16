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Коли дитина допомагає мамі: Яна Соломко показала, чому її навчила донька Кіра

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Співачка вперше в житті покаталася на ковзанах

Яна Соломко разом з донькою Кірою ще з лютого насолоджується теплом і сонцем у Флориді, в курортному місті Майамі. Дівчина з задоволенням ділилася в мережі барвистими знімками з малятком, в тому числі і з пляжу, і розповідала, як вони проводять час. Тепер же артистка вирішила спробувати щось нове для себе, а донька їй в цьому допомогла.

На своїй сторінці в Instagram Яна опублікувала фото з льодового катка, на якому вони з Кірою відображені на ковзанах, та ще й в однакових спортивних костюмах. Мама і донька тримаються за руки і задоволено посміхаються. Де був зроблений знімок, не відзначила співачка.

Соломко зізналася, що стояла на ковзанах вперше в житті - однак дитина їй дуже допомогла і навчила основним рухам.

"Людина, яка ніколи не стояв на ковзанах - я існую! Той випадок, коли дитина допомагає мамі твердо стояти на ногах. І для цього випадку мій тренер Кірочка рекомендує дуже стильні, зручні і практичні костюми. А як часто ви вчитеся чогось у своєї дитини?" - поділилася емоціями виконавиця.

Фото: Яна Соломко з донькою (instagram.com/yana.solo)

Фолловери Яни прийшли в захват від милого фото і залишили багато теплих коментарів, називаючи їх з донькою красунями.

  • Дівчата, ви немов дві подружки!
  • ну фото просто бомба реально
  • Ви такі гарні з донькою
  • Іноді вчимося чомусь від діток.
  • Які красуні. я раніше теж займалася фігурним катанням ))
  • Лапочка малятко! А вас вітаю з першими кроками на льоду
  • Які ви ж красуні слів просто немає
  • Дівчата ви такі гарненькі, я постійно вчуся свого брата
  • Стильно, незвично. Мені дуже подобається
  • Які круті костюми , давно ще собі гарний спортивний костюм
  • Які ви класні! Разом навчається, до речі, нітрохи не заважає. Це навіть спонукає більше.
  • Які зірки на льоду. Це дуже круто, коли починаєш відкривати щось нове разом з дитиною

Скріншот коментарів (instagram.com/yana.solo)

До речі, нещодавно співачка Яна Соломко зачарувала шанувальників ніжним фото з малятком і зізналася, що дуже хоче бути для неї найкращою мамою.

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