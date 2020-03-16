Коли дитина допомагає мамі: Яна Соломко показала, чому її навчила донька Кіра

Яна Соломко разом з донькою Кірою ще з лютого насолоджується теплом і сонцем у Флориді, в курортному місті Майамі. Дівчина з задоволенням ділилася в мережі барвистими знімками з малятком, в тому числі і з пляжу, і розповідала, як вони проводять час. Тепер же артистка вирішила спробувати щось нове для себе, а донька їй в цьому допомогла.

На своїй сторінці в Instagram Яна опублікувала фото з льодового катка, на якому вони з Кірою відображені на ковзанах, та ще й в однакових спортивних костюмах. Мама і донька тримаються за руки і задоволено посміхаються. Де був зроблений знімок, не відзначила співачка.

Соломко зізналася, що стояла на ковзанах вперше в житті - однак дитина їй дуже допомогла і навчила основним рухам.

"Людина, яка ніколи не стояв на ковзанах - я існую! Той випадок, коли дитина допомагає мамі твердо стояти на ногах. І для цього випадку мій тренер Кірочка рекомендує дуже стильні, зручні і практичні костюми. А як часто ви вчитеся чогось у своєї дитини?" - поділилася емоціями виконавиця.

Фото: Яна Соломко з донькою (instagram.com/yana.solo)

Фолловери Яни прийшли в захват від милого фото і залишили багато теплих коментарів, називаючи їх з донькою красунями.

Дівчата, ви немов дві подружки!

ну фото просто бомба реально

Ви такі гарні з донькою

Іноді вчимося чомусь від діток.

Які красуні. я раніше теж займалася фігурним катанням ))

Лапочка малятко! А вас вітаю з першими кроками на льоду

Які ви ж красуні слів просто немає

Дівчата ви такі гарненькі, я постійно вчуся свого брата

Стильно, незвично. Мені дуже подобається

Які круті костюми , давно ще собі гарний спортивний костюм

Які ви класні! Разом навчається, до речі, нітрохи не заважає. Це навіть спонукає більше.

Які зірки на льоду. Це дуже круто, коли починаєш відкривати щось нове разом з дитиною

Скріншот коментарів (instagram.com/yana.solo)

До речі, нещодавно співачка Яна Соломко зачарувала шанувальників ніжним фото з малятком і зізналася, що дуже хоче бути для неї найкращою мамою.