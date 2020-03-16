Коли дитина допомагає мамі: Яна Соломко показала, чому її навчила донька Кіра

Співачка вперше в житті покаталася на ковзанах
Яна Соломко разом з донькою Кірою ще з лютого насолоджується теплом і сонцем у Флориді, в курортному місті Майамі. Дівчина з задоволенням ділилася в мережі барвистими знімками з малятком, в тому числі і з пляжу, і розповідала, як вони проводять час. Тепер же артистка вирішила спробувати щось нове для себе, а донька їй в цьому допомогла.
На своїй сторінці в Instagram Яна опублікувала фото з льодового катка, на якому вони з Кірою відображені на ковзанах, та ще й в однакових спортивних костюмах. Мама і донька тримаються за руки і задоволено посміхаються. Де був зроблений знімок, не відзначила співачка.
Соломко зізналася, що стояла на ковзанах вперше в житті - однак дитина їй дуже допомогла і навчила основним рухам.
"Людина, яка ніколи не стояв на ковзанах - я існую! Той випадок, коли дитина допомагає мамі твердо стояти на ногах. І для цього випадку мій тренер Кірочка рекомендує дуже стильні, зручні і практичні костюми. А як часто ви вчитеся чогось у своєї дитини?" - поділилася емоціями виконавиця.
Фото: Яна Соломко з донькою (instagram.com/yana.solo)
Фолловери Яни прийшли в захват від милого фото і залишили багато теплих коментарів, називаючи їх з донькою красунями.
Скріншот коментарів (instagram.com/yana.solo)
До речі, нещодавно співачка Яна Соломко зачарувала шанувальників ніжним фото з малятком і зізналася, що дуже хоче бути для неї найкращою мамою.