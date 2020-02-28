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Афродита: Яна Соломка восхитила безупречной фигурой на пляже с дочкой во Флориде

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.02.2020 - 13:31
Афродита: Яна Соломка восхитила безупречной фигурой на пляже с дочкой во Флориде
Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Похудевшая певица, не смотря на развод с супругом, выглядит великолепно

Яна Соломко, которая недавно опубликовала яркое фото, на котором она держит дочь Киру на руках на пляже Hollywood beach, продолжает радовать подписчиков отпускными снимками из Флориды.

Девушка решила дожидаться весны на солнечных пляжах Атлантического океана в компании маленькой дочурки, с которой практически все время проводит на пляжах, демонстрируя яркие купальники. Такие фото набирают наибольшее количество лайков и комментариев, а Яна не перестает удивляться, почему кадры в купальниках так популярны.

Афродита: Яна Соломка восхитила безупречной фигурой на пляже с дочкой во ФлоридеФото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

"Почему-то вам больше всего нравятся наши фотографии в купальниках...Скажите почему?" - удивляется Яна под очередным пляжным фото.

Поклонники певицы ответили, что не все могут позволить улететь в теплые края и они уже соскучились по лету, а Яна вдохновляет их каждый день и дарит возможность полюбоваться океаном и загорелой кожей.

  • Побольше тебя в купальнике
  • Вам идут купальники и лето
  • Ну, вы очень красиво смотритесь с доченькой в купальниках
  • Какой красивый купальник у вас
  • Вы такие позитивные, очень красивый купальник, Вам так идёт
  • Яночка у вас отличные купальники, очень стильные
  • Как всегда безупречно красивы
Кстати, недавно певица очаровала поклонников нежным фото с малышкой и призналась, что очень хочет быть для нее самой лучшей мамой.
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Новости Украины певецЯна Соломко
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