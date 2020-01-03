Разница в 14 лет: Катя Осадчая наконец-то показала двух сыновей вместе

Катя Осадчая и Юрий Горбунов - одна из пар украинского шоу-бизнеса, которая очень трепетно оберегает свою личную жизнь. Звездные телеведущие с удовольствием фотографируются вместе, публикуя десятки селфи и не скрывая чувств друг к другу. А вот фото детей - большая редкость на их instagram-страничках. И всё же в честь новогодних праздников Катя Осадчая решила сделать подарок многотысячной армии поклонников. Несменная ведущая программы “Світське життя” опубликовала целый фотоальбом со своими детьми.

Снимки появились в разделе сторис. На фото видим двух сыновей телеведущей - Ивана и Илью. И если в феврале этого года Ване исполнится 3 года, то Илья в сентябре 2020 года отметит свое 18-летие! Отметим, что Илья родился от предыдущего брака Осадчей с бизнесменом и народным депутатом Олегом Полищуком. В 2004 году пара развелась. А вот Ваня родился в браке с телеведущим Юрием Горбуновым.

Катя Осадчая с сыном Ильей

Младший Ваня

Пара все еще “придерживается политики” не показывать лицо сына. Оба мальчика позируют к камере спиной.

“Два брата. Разница 14 лет, а любовь к машинкам одинаковая”, - трогательно подписала один из кадров Осадчая.

Два сына Кати Осадчей - Илья и Иван

Кстати, интересно, что на фото телеведущая и старший сын Илья позируют в праздничных свитерах красного цвета с различными орнаментами. Это подарок от Димы Монатика. Певец делал праздничную рассылку на Новый год многим журналистам и звездам.

“Заслужені вихідні. Нарешті можна зняти підбори і сукні! @monatik_official @irinamonatik оце різдвяний светровий флеш моб ви влаштували!!!! дякуємо”, - подписала яркое фото Осадчая.

Яркая Катя в обновке от семьи Монатика

Жена Дмитрия Монатика Ирина ответила телеведущей: “Очень любим! Прекраснейших праздников! С Новым годом! Новым счастьем!”

“Іра це дуже взаємно! До зустрічі в новому році! Стільки всього попереду!” - отвечает Осадчая.

Все фото в материале: instagram.com/kosadcha

Напомним, ранее счастливые Осадчая и Горбунов устроили романтику в новогоднюю ночь.