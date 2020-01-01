Счастливые Осадчая и Горбунов устроили романтику в новогоднюю ночь

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Ведущие встретили Новый Год вместе

Катя Осадчая и Юрий Горбунов – не только муж и жена в жизни, но и замечательный творческий тандем ведущих. Шоумен недавно вспоминал о свадьбе с любимой, когда пара хотела тихо расписаться без шума и лишнего внимания, но друзья устроили им настоящее торжество! Так, новогоднюю ночь Катя и Юрий, судя по всему, провели на работе, но это не помешало им придаться романтике и провести незабываемое время вместе.

Так, пара улетела туда, где много снега, а зимние лесные пейзажи радуют глаз. Скорее всего, ведущие отправились в Карпаты. Пара разместила в Instagram множество фото и видео. Вначале Катя и Юрий решили прогуляться и насладиться морозной свежестью. Ведущая выбрала яркую шубку и белую шапочку, а также укуталась в уютный шарф. Вместе с мужем они вели веселый шуточный диалог.

"Себе есть желание…" - заинтриговал Юрий. "Какое?" - поинтересовалась Катя. "Это интимно", - признался шоумен. "Почему это интимно?" - спросила ведущая. "Потому что тебе его исполнять!" - заявил Юрий. После этих слов Катя рассмеялась и поцеловала мужа.

"Проводжаємо 2019 і зустрічаємо нове десятиліття з надіями на мир і все найкраще для нас з вами! З Новим Роком!" – подписала она серию кадров с прогулки.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Затем ведущая предстала перед поклонниками в блестящем вечернем платье по фигуре оттенка мелаллик с высоким разрезом сбоку от бренда Maison d'Angelann. Кстати, праздничные варианты дизайнерских нарядов этой марки обойдутся около 5 000-7000 долларов. За вечер Катя сменила два платья от бренда. Второе – с пышной блестящей юбкой и прозрачным верхом.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

"З Новим роком, друзі! Нехай всі мрії збудуться і буде злагода і мир!" - подписала Катя кадры с мужем.

"Україно, з Новим роком! Нехай здійсняться всі мрії! Все що ви задумали-нехай втілюється у життя! З Новим роком!" - оставил пожелание под снимком с женой Юрий.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Напомним, что ранее Юрий Горбунов показал встречу знаменитых земляков – Тины Кароль и Василия Вирастюка.