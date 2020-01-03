Різниця в 14 років: Катя Осадча нарешті показала двох синів разом

Катя Осадча та Юрій Горбунов - одна з пар українського шоу-бізнесу, яка дуже трепетно оберігає своє особисте життя. Зоряні телеведучі із задоволенням фотографуються разом, публікуючи десятки селфі і не приховуючи почуттів один до одного. А ось фото дітей - велика рідкість на їх instagram-сторінках. І все ж на честь новорічних свят Катя Осадча вирішила зробити подарунок багатотисячній армії шанувальників. Незмінна ведуча програми "Світське життя" опублікувала цілий фотоальбом зі своїми дітьми.

Знімки з'явилися в розділі сторіс. На фото бачимо двох синів телеведучої - Івана та Іллю. І якщо в лютому цього року Вані виповниться 3 роки, то Ілля у вересні 2020 року відзначить своє 18-річчя! Зазначимо, що Ілля народився від попереднього шлюбу Осадчої з бізнесменом і народним депутатом Олегом Поліщуком. У 2004 році пара розлучилася. А от Ваня народився в шлюбі з телеведучим Юрієм Горбуновим.

Катя Осадча з сином Іллею

Молодший Ваня

Пара все ще "дотримується політики" не показувати обличчя сина. Обидва хлопчика позують до камери спиною.

“Два брати. Різниця 14 років, а любов до машинок однакова", - зворушливо підписала один з кадрів Осадча.

Два сина Каті Осадчої - Ілля та Іван

До речі, цікаво, що на фото телеведуча і старший син Ілля позують у святкових светрах червоного кольору з різними орнаментами. Це подарунок від Дмитра Монатіка. Співак робив святкову розсилку на Новий рік багатьом журналістам і зіркам.

“Заслужені вихідні. Нарешті можна зняти підбори і сукні! @monatik_official @irinamonatik оце різдвяний светровий флеш моб ви влаштували!!!! дякуємо", - підписала яскраве фото Осадча.

Яскрава Катя в обновці від сім'ї Монатіка

Дружина Дмитра Монатіка Ірина відповіла телеведучій: “Дуже любимо! Найпрекрасніших свят! З Новим роком! Новим щастям!"

“Іра це дуже взаємно! До зустрічі в новому році! Стільки всього попереду!" - відповідає Осадча.

Всі фото в матеріалі: instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, раніше щасливі Осадча та Горбунов влаштували романтику в новорічну ніч.