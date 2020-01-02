Ольга Сумская снова станет бабушкой: дочь актрисы показала округлившийся животик

Фото: Ольга Сумская с дочерью Антониной (instagram.com/olgasumska)

Старшая дочь звезды Антонина Паперная ждет ребенка

Народная артистка Украины Ольга Сумская очень любит своих родных и считает время, проведенное с семьей, самым ценным. Тем более, что ей нечасто удается собрать всех вместе - ведь ее старшая дочь уже имеет свою семью и живет в Москве, а младшая занята учебой в университете. Недавно актриса растрогала сеть очаровательными архивными фото со своей старшей сестрой Натальей. А в первый день Нового года 2020 стало известно, что в ее семье ожидается пополнение!

Ольга станет бабушкой во второй раз - ее старшенькая Антонина Паперная беременна вторым ребенком. Об этом рассказала сама девушка на своей странице в Instagram. Тоня в блестящем бирюзовом платье поделилась коротким праздничным видео, на котором показала заметно округлившийся животик.

"Привет, 2020", - подписала ролик 29-летняя Паперная.

Видео: Антонина Паперная показала "беременный" животик (instagram.com/tonya_papernaya)

Напомним, что девушка пошла по стопам звездной мамы и также стала актрисой. Она замужем за российским актером Владимиром Яглычем, с которым уже воспитывает двухлетнюю дочь Еву. Тоня предпочитает не афишировать свою личную жизнь, поэтому ее малышку до сих пор никто не видел.

Фото: Антонина Паперная и Владимир Яглыч (instagram.com/tonya_papernaya)

В комментариях фолловеры принялись осыпать девушку поздравлениями - некоторые отметили, что уже давно подозревали, что она снова беременна.

Хорошенькая, пусть у вас сложится все хорошо

Поздравляю, милая! Счастья!

Суперр!!! Мальчик или девочка???

Ух ты!! Поздравляю! Я раньше заметила, но подумала показалось )))

Супер

Вітаю вас. Щастя вашій родині!!!

Умничка!.Здоровья желаю!

Красотка!!!! Так идёт тебе, счастья вам ребята

Это большое счастье, поздравляю!

Ухты!!!!! Тонечка!!!! С Новым годом! С Новым счастьем! Я очень рада за тебя

Здорово!!! Поздравляю!!! @yaglych зря времени не терял)

Лучше украшение девушки это животик! С новым годом

Скриншот комментариев (instagram.com/tonya_papernaya)

Напомним, ранее Ольга Сумская откровенно призналась, за что старшая дочь обижается на нее. Оказалось, что актриса очень мало внимания уделяла девочке в детстве - Антонина заявила, что со своей дочерью будет проводить как можно больше времени.