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Расслабленная Катя Осадчая засветила декольте на пикантном фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.08.2019 - 21:58
Расслабленная Катя Осадчая засветила декольте на пикантном фото
Катя Осадчая (Фото: instagram.com/kosadcha)

Телеведущая также покрасовалась в наряде от украинского дизайнера

Катя Осадчая и Юрий Горбунов продолжают отдыхать на морском побережье Турции. Они буквально забрасывают сеть пляжными фото и видео, а также делятся подробностями своего отпуска на курорте. Например, пара успела побывать на концерте Дженнифер Лопес и осталась под большим впечатлением от увиденного. На новых фото в Instagram Катя показала свой обычный расслабленный день на пляже.

Она облачилась в воздушный летний сарафан пудрового оттенка с нежным флористическим принтом от украинского бренда Poustovit. Традиционно ведущая дополнила курортный лук соломенной шляпкой и плетеной сумочкой – трендовым аксессуаром сезона.

На втором фото теледива решила показать пляжное селфи. На ней был снова новый купальник, которые Катя меняет как перчатки. Кадр получился несколько пикантным, ведь звезда засветила на камеру декольте. Поклонники также оценили оригинальные солнечные очки телеведущей.

Расслабленная Катя Осадчая засветила декольте на пикантном фото

Катя Осадчая (Фото: instagram.com/kosadcha)

"Багато води, мало їжі і затінок - порятунок від спеки, сьогодні на градуснику було 46. А як ви рятуєтеся від спеки?" - поинтересовалась она.

Расслабленная Катя Осадчая засветила декольте на пикантном фото

Катя Осадчая (Фото: instagram.com/kosadcha)

Фотосет сорвал овации в комментариях – подписчики звезды сделали массу комплиментов ее образам.

  • О, окуляри у вас супер
  • Неймовірно круто
  • Очечи класс
  • Красуня!
  • Супер!
  • Платье очень красивое
  • Дуже гарне плаття! Це український дизайнер?
 

Скриншот комментариев

Ранее Катя Осадчая показала свой вечерний наряд, в котором посетила концерт мировой звезды Дженнифер Лопес в Анталии.

Напомним, что Юрий Горбунов опубликовал трогательное фото с Катей Осадчей, сделанное на берегу моря.

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