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"Два часа драйва": Осадчая и Горбунов стали гостями "вечеринки" Дженнифер Лопес в Турции (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.08.2019 - 13:28
"Два часа драйва": Осадчая и Горбунов стали гостями "вечеринки" Дженнифер Лопес в Турции (видео)
Горбунов и Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Судя по количеству публикаций, Осадчая и Горбунов остались под большим впечатлением

Катя Осадчая и Юрий Горбунов стали одним из тех счастливчиков, кому удалось попасть на масштабный концерт Дженнифер Лопес в турецком куроте Белек! Отметим, что на данный момент всемирно известная латино-американская певица гастролирует в рамках своего международного турне “ItsMyPartyTour”. И вот, вечером 6 августа Лопес выступила в Турции, где также отдыхает и звездная пара украинских телеведущих

При этом Юрий Горбунов просто-таки засыпал поклонников видео-фрагментами концерта Дженнифер Лопес. И если актер и ведущий сопровождал эти видео коротенькими комментариями и хештегами. То вот его жена Катя Осадчая оставила более развернутый и очень эмоциональный комментарий по поводу прошедшей “бурной ночи” в компании с американской певицей! 

“Два часа драйва, танцев, хитов, откровенных рассказов. Трудно представить, как еще могла отпраздновать свой пятидесятилетний юбилей Джей Ло, как не концертным туром и не пафосным экскурсом в историю звезды, а просто большой вечеринкой #ItsMyPartyTour, все зрители концерта - гости вечеринки, где сама именинница развлекает приглашенных”, - делится эмоциями Осадчая. 

Конечно же, свой пост телеведущая сопроводила серией видео. 

Видео: instagram.com/kosadcha 

“Фирменные движения, отточенные танцы, балет, на который можно смотреть, как на отдельное шоу, костюмы и невероятная открытость. Выход дочери в дуэте с мамой - трогательный момент. Конечно, не было шансов, чтобы у двух музыкантов родился не поющая ребенок. 30 лет держаться в топе, доказывать каждый раз, что ты лучшая, сниматься в кино, продюсировать собственные шоу и неустанно работать - рецепты молодости Лопес, а выглядит она лучше некоторых тридцатилетних”, - подытожила Лопес. 

Также предлагаем посмотреть и несколько видео, которые занял Юрий Горбунов: 

Видео: instagram.com/gorbunovyuriy

Видео: instagram.com/gorbunovyuriy

Поклонники же Осадчей поспешили оставить свои комментарии под ее новым постом. Многие отметили, что очень бы хотели попасть на концерт Лопес. 

  • “ДЖО нереальная, просто Бомбезная, крутая, мега сексуальная, красотка.Хотела бы я там оказаться. Эта энергия, драйв передается через экран телефона” 
  • “Хочу выглядеть так в 50! Дженнифер супер!” 
  • “Джей Ло крута! Обожнюю її як актрису і також як співачку! 50 років” 
  • “Нашим зіркам до неї ще ого-го як далеко” 

&quot;Два часа драйва&quot;: Осадчая и Горбунов стали гостями &quot;вечеринки&quot; Дженнифер Лопес в Турции (видео)

Скриншот комментариев: instagram.com/kosadcha

Напомним, что Юрий Горбунов показал нежное пляжное фото с Катей Осадчей на берегу моря.

Ранее Катя Осадчая засветила точеные формы в купальнике . Она позировала на морском пляже.

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Новости Украины Катя ОсадчаяЮрий Горбунов
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