"Два часа драйва": Осадчая и Горбунов стали гостями "вечеринки" Дженнифер Лопес в Турции (видео)

Горбунов и Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Судя по количеству публикаций, Осадчая и Горбунов остались под большим впечатлением

Катя Осадчая и Юрий Горбунов стали одним из тех счастливчиков, кому удалось попасть на масштабный концерт Дженнифер Лопес в турецком куроте Белек! Отметим, что на данный момент всемирно известная латино-американская певица гастролирует в рамках своего международного турне “ItsMyPartyTour”. И вот, вечером 6 августа Лопес выступила в Турции, где также отдыхает и звездная пара украинских телеведущих.

При этом Юрий Горбунов просто-таки засыпал поклонников видео-фрагментами концерта Дженнифер Лопес. И если актер и ведущий сопровождал эти видео коротенькими комментариями и хештегами. То вот его жена Катя Осадчая оставила более развернутый и очень эмоциональный комментарий по поводу прошедшей “бурной ночи” в компании с американской певицей!

“Два часа драйва, танцев, хитов, откровенных рассказов. Трудно представить, как еще могла отпраздновать свой пятидесятилетний юбилей Джей Ло, как не концертным туром и не пафосным экскурсом в историю звезды, а просто большой вечеринкой #ItsMyPartyTour, все зрители концерта - гости вечеринки, где сама именинница развлекает приглашенных”, - делится эмоциями Осадчая.

Конечно же, свой пост телеведущая сопроводила серией видео.

Видео: instagram.com/kosadcha

“Фирменные движения, отточенные танцы, балет, на который можно смотреть, как на отдельное шоу, костюмы и невероятная открытость. Выход дочери в дуэте с мамой - трогательный момент. Конечно, не было шансов, чтобы у двух музыкантов родился не поющая ребенок. 30 лет держаться в топе, доказывать каждый раз, что ты лучшая, сниматься в кино, продюсировать собственные шоу и неустанно работать - рецепты молодости Лопес, а выглядит она лучше некоторых тридцатилетних”, - подытожила Лопес.

Также предлагаем посмотреть и несколько видео, которые занял Юрий Горбунов:

Видео: instagram.com/gorbunovyuriy

Видео: instagram.com/gorbunovyuriy

Поклонники же Осадчей поспешили оставить свои комментарии под ее новым постом. Многие отметили, что очень бы хотели попасть на концерт Лопес.

“ДЖО нереальная, просто Бомбезная, крутая, мега сексуальная, красотка.Хотела бы я там оказаться. Эта энергия, драйв передается через экран телефона”

“Хочу выглядеть так в 50! Дженнифер супер!”

“Джей Ло крута! Обожнюю її як актрису і також як співачку! 50 років”

“Нашим зіркам до неї ще ого-го як далеко”

Скриншот комментариев: instagram.com/kosadcha

Напомним, что Юрий Горбунов показал нежное пляжное фото с Катей Осадчей на берегу моря.

Ранее Катя Осадчая засветила точеные формы в купальнике . Она позировала на морском пляже.