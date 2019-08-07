"Два часа драйва": Осадчая и Горбунов стали гостями "вечеринки" Дженнифер Лопес в Турции (видео)

Судя по количеству публикаций, Осадчая и Горбунов остались под большим впечатлением
Катя Осадчая и Юрий Горбунов стали одним из тех счастливчиков, кому удалось попасть на масштабный концерт Дженнифер Лопес в турецком куроте Белек! Отметим, что на данный момент всемирно известная латино-американская певица гастролирует в рамках своего международного турне “ItsMyPartyTour”. И вот, вечером 6 августа Лопес выступила в Турции, где также отдыхает и звездная пара украинских телеведущих.
При этом Юрий Горбунов просто-таки засыпал поклонников видео-фрагментами концерта Дженнифер Лопес. И если актер и ведущий сопровождал эти видео коротенькими комментариями и хештегами. То вот его жена Катя Осадчая оставила более развернутый и очень эмоциональный комментарий по поводу прошедшей “бурной ночи” в компании с американской певицей!
“Два часа драйва, танцев, хитов, откровенных рассказов. Трудно представить, как еще могла отпраздновать свой пятидесятилетний юбилей Джей Ло, как не концертным туром и не пафосным экскурсом в историю звезды, а просто большой вечеринкой #ItsMyPartyTour, все зрители концерта - гости вечеринки, где сама именинница развлекает приглашенных”, - делится эмоциями Осадчая.
Конечно же, свой пост телеведущая сопроводила серией видео.
Видео: instagram.com/kosadcha
“Фирменные движения, отточенные танцы, балет, на который можно смотреть, как на отдельное шоу, костюмы и невероятная открытость. Выход дочери в дуэте с мамой - трогательный момент. Конечно, не было шансов, чтобы у двух музыкантов родился не поющая ребенок. 30 лет держаться в топе, доказывать каждый раз, что ты лучшая, сниматься в кино, продюсировать собственные шоу и неустанно работать - рецепты молодости Лопес, а выглядит она лучше некоторых тридцатилетних”, - подытожила Лопес.
Также предлагаем посмотреть и несколько видео, которые занял Юрий Горбунов:
Видео: instagram.com/gorbunovyuriy
Видео: instagram.com/gorbunovyuriy
Поклонники же Осадчей поспешили оставить свои комментарии под ее новым постом. Многие отметили, что очень бы хотели попасть на концерт Лопес.
Скриншот комментариев: instagram.com/kosadcha
Напомним, что Юрий Горбунов показал нежное пляжное фото с Катей Осадчей на берегу моря.
Ранее Катя Осадчая засветила точеные формы в купальнике . Она позировала на морском пляже.