Расслабленные Осадчая и Горбунов показали романтику у моря

Телеведущий оригинально подписал трогательное фото с супругой
Катя Осадчая и Юрий Горбунов не отстают от звездных друзей и тоже проводят отпуск на курорте за границей. Ведущие выбрали для отдыха Турцию, где прекрасно проводят время на пляже и наслаждаются море и солнцем. Катя с удовольствием делится фото в купальниках и демонстрирует стройные формы, а Юрий публикует совместные снимки с любимой женой.
На свежем фото в Instagram ведущий решил показать романтику с Катей на пляже. Пара сделала селфи на фоне моря и прибрежных скал. Теледива наклонилась к уху супруга, будто в поцелуе. На Кате – соломенная шляпка, купальник, солнечные очки и украшение виде небольших ракушек.
"Щоооо? Навіть не проси!" - с юмором прокомментировал ведущий романтичный кадр, добавив ему ноту курьезности.
Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)
Поклонники оценили фото влюбленных, и сообщили что они – прекрасная пара, за которой приятно наблюдать.
Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)
Скриншот комментариев
Ранее Катя Осадчая показала стройные формы в купальнике . Она позировала на фоне бескрайнего моря и прибрежных скал.
Также Катя Осадчая похвасталась фото с мужем Юрием Горбуновым из Нидерландов и поделилась мощной мотивацией.
Напомним, что стильная Катя Осадчая в легком летнем сарафане на тонких бретелях очаровала женственным образом на отдыхе в Турции.