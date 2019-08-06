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Расслабленные Осадчая и Горбунов показали романтику у моря

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.08.2019 - 13:57
Расслабленные Осадчая и Горбунов показали романтику у моря
Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Телеведущий оригинально подписал трогательное фото с супругой

Катя Осадчая и Юрий Горбунов не отстают от звездных друзей и тоже проводят отпуск на курорте за границей. Ведущие выбрали для отдыха Турцию, где прекрасно проводят время на пляже и наслаждаются море и солнцем. Катя с удовольствием делится фото в купальниках и демонстрирует стройные формы, а Юрий публикует совместные снимки с любимой женой.

На свежем фото в Instagram ведущий решил показать романтику с Катей на пляже. Пара сделала селфи на фоне моря и прибрежных скал. Теледива наклонилась к уху супруга, будто в поцелуе. На Кате – соломенная шляпка, купальник, солнечные очки и украшение виде небольших ракушек.

"Щоооо? Навіть не проси!" - с юмором прокомментировал ведущий романтичный кадр, добавив ему ноту курьезности.

Расслабленные Осадчая и Горбунов показали романтику у моря

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Поклонники оценили фото влюбленных, и сообщили что они – прекрасная пара, за которой приятно наблюдать.

Расслабленные Осадчая и Горбунов показали романтику у моря

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

  • Нежно
  • Я для тебя - все смогу - все исполню- ты только попроси
  • Ви такі хороші. Щастя в усіх його проявах на многії літа
  • Красивые
  • Які ви красиві!
  • Любуємось вашою парою! Щастя вам!
  • Проси, проси про дівчинку
  • І Ви зможите відмовити такій красуні? Не вірю! Ви гарна пара!
  • Вы очень красивая пара!
  • Природні відносини. Краса!
 

Скриншот комментариев

Ранее Катя Осадчая показала стройные формы в купальнике . Она позировала на фоне бескрайнего моря и прибрежных скал.

Также Катя Осадчая похвасталась фото с мужем Юрием Горбуновым из Нидерландов и поделилась мощной мотивацией.

Напомним, что стильная Катя Осадчая в легком летнем сарафане на тонких бретелях очаровала женственным образом на отдыхе в Турции.

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Новости Украины Катя ОсадчаяЮрий Горбунов
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