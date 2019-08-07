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Розслаблена Катя Осадча засвітила декольте на пікантному фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.08.2019 - 21:58
Розслаблена Катя Осадча засвітила декольте на пікантному фото
Катя Осадча (Фото: instagram.com/kosadcha)

Телеведуча також покрасувалася у вбранні від українського дизайнера

Катя Осадча та Юрій Горбунов продовжують відпочивати на морському узбережжі Туреччини. Вони буквально закидають мережу пляжними фото і відео, а також діляться подробицями своєї відпустки на курорті. Наприклад, пара встигла побувати на концерті Дженніфер Лопес і залишилася під великим враженням від побаченого. На нових фото в Instagram Катя показала свій звичайний розслаблений день на пляжі.

Вона одягнула повітряний літній сарафан пудрового відтінку з ніжним флористичним принтом від українського бренду Poustovit. Традиційно ведуча доповнила курортний лук солом'яним капелюшком і плетеними сумочкою – трендовим аксесуаром сезону.

На другому фото теледіва вирішила показати пляжне селфі. На ній був знову новий купальник, які Катя міняє як рукавички. Кадр вийшов дещо пікантним, адже зірка засвітила на камеру декольте. Шанувальники також оцінили оригінальні сонячні окуляри телеведучої.

Розслаблена Катя Осадча засвітила декольте на пікантному фото

Катя Осадча (Фото: instagram.com/kosadcha)

"Багато води, мало їжі і затінок - порятунок від спеки, сьогодні на градусник було 46. А як ви рятуєтеся від спеки?" - поцікавилася вона.

Розслаблена Катя Осадча засвітила декольте на пікантному фото

Катя Осадча (Фото: instagram.com/kosadcha)

Фотосет зірвав овації в коментарях – підпиники зірки зробили масу компліментів її образам.

  • О, окуляри у вас супер
  • Неймовірно круто
  • Очечи клас
  • Красуня!
  • Супер!
  • Плаття дуже красиве
  • Дуже гарне плаття! Це український дизайнер?
 

Скріншот коментарів

Раніше Катя Осадча показала своє вечірнє брання, в якому відвідала концерт світової зірки Дженніфер Лопес в Анталії.

Нагадаємо, що Юрій Горбунов опублікував зворушливе фото з Катею Осадчою, зроблене на березі моря.

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Новини України Катя Осадча
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