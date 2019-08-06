ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Эталон!" Стильная Осадчая отправилась на концерт мировой звезды в Турции

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.08.2019 - 21:58
"Эталон!" Стильная Осадчая отправилась на концерт мировой звезды в Турции
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Телеведущая с мужем попала на выступление Дженнифер Лопес

Катя Осадчая и Юрий Горбунов наслаждаются беззаботным отдыхом в Турции. Ведущие целыми днями купаются, загорают, наслаждаются морскими пейзажами и обществом друг друга. Катя не устает демонстрировать фото в летних стильных нарядах и как перчатки меняет купальники, публикуя  каждый день новый пляжный образ. Пара решила разнообразить свое времяпровождение и воспользовалась возможности посетить концерт мировой звезды Дженнифер Лопес в Анталии.

В своем instagram-аккаунте теледива показала нежный стильный наряд, в котором отправилась на выступление знаменитости. Катя позирует в оригинальной локации – кованная белая беседка, украшенная гирляндой с огнями с качелей посредине, на которой и расположилась звезда. На ней платье свободного кроя нежного пудрового оттенка с длинны рукавом. Она дополнила наряд белыми аккуратными кроссовками и небольшой сумочкой через плечо. Макияж – максимально естественный, а в качестве прически на выход – гладко зачесанные и собранные в пучок волосы.

"Ready for Джей Ло. Неймовірно, але факт, Дженіфер Лопез в Анталії з концертом в рамках туру", - подписала снимок Катя.

&quot;Эталон!&quot; Стильная Осадчая отправилась на концерт мировой звезды в Турции

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Поклонники тут же начали делиться впечатлениями от вечернего образа ведущей. Им понравился подобранный со вкусом наряд звезды.

  • Яка гарна
  • Как красиво
  • Гарна фотографія
  • Чарівна та загадкова!
  • Вы и платье!
  • Ах, яка красива! Еталон!
  • Дуууже гарна!
  • Класс!
 

Скриншот комментариев

Напомним, что Юрий Горбунов показал нежное пляжное фото с Катей Осадчей на берегу моря.

Ранее Катя Осадчая засветила точеные формы в купальнике . Она позировала на морском пляже.

Какая форма! Стройная Катя Осадчая похвасталась изящной фигурой в бикини Расслабленная Катя Осадчая вызвала восторг в сети мощной жизненной мотивацией
Новости Украины Катя Осадчая
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь