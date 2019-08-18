"Пугающие заморочки": победительница Холостяка-9 призналась в своих странностях

Фото: Даша Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Подписчики последовали примеру Даши и перечислили свои "пунктики"

Победительница романтичного шоу "Холостяк-9" Даша Квиткова, которая сейчас находится в отношениях с главным участником передачи Никитой Добрыниным, щедро делится с поклонниками самыми сокровенными тайнами и смело ведет с ними диалог на личные темы. Недавно она решила поговорить о странностях, которые есть у всех. Иногда они мешают жизненному комфорту, иногда просто пустяковые и могут считаться особенностями характера, считает Даша.

Фото: Даша Квиткова (instagram.com/kvittkova)

"У каждого из нас есть какие-то заморочки. Мелкие или крупные, смешные или пугающие. "Пунктики", как говорила Моника в сериале Друзья", - написала Даша под красивым фото в белоснежном платье, юбка которого украшена тончайшими перьями.

Девушка сразу же решила подать пример откровенности и начала со своих странностей.

"Вот несколько моих:

1. Я могу принимать душ более трех раз за день, иначе чувствую себя максимально некомфортно.

2. Не могу спать на подушке, но она обязательно должна лежать рядом.

3. Я постоянно жую жвачку и это моя странная и вредная привычка.

4. С детства мама приучила мыть посуду сразу после еды, не оставляя на потом. Могу не лечь спать, пока не помою, как поздно бы не было и в каком состоянии бы не была.

5. Я Всегда, перед тем как лечь спать, проверяю закрыта ли входная дверь и обязательно закрою ее на еще один щелчок".

"Давайте делиться? Необязательно только вашими, можно странности друзей, знакомых, родителей, коллег или возлюбленных", - предложила Даша.

Фото: Даша Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Подписчики с удовольствием поделились своими историями о странностях:

Могу весь день не убирать, а ночью так прорвёт, что чуть ли не ремонт начинаю делать

Люблю, чтобы в комнате всегда было открыто окно, зимой или летом не важно, всегда засыпаю только при открытом окне

Я перед сном хожу по квартире,чтобы везде был порядок и ничего не валялось, ну и естественно захожу на кухню, потом сразу иду в спальню, ложусь, и мне надо ОБЯЗАТЕЛЬНО попросить мужа принести водички, если он даже уже давно лёг первее меня. Он естественно начинает ругатся и вопрошать - ну, ты же только что там была,почему не налила!!!??? А я сама не знаю. Ну вот надо мне чтобы именно он принёс, когда я уже улеглась

Я миллион раз за день проверяю закрыта ли вода, газ, входная дверь. Выход из дома - это целая трагедия, никуда не уйду, пока всё несколько раз не перепроверю

А у меня привычка на день по триста раз целовать своих близких, мужа и ребёночка, если не поцелую день прошёл зря

150 раз проверю выключила ли я утюг!

Бесит, когда люди дверь захлопывают, а не аккуратно закрывают. Вот прям бесит)))) для чего ручки было придумывать тогда вообще, можно ж нажать и закрыть ))))) может не совсем в тему, но это мой пунктик)))

Я люблю только горячий чай и обязательно полную чашку, даже если все не выпью, и ем только десертной маленькой вилкой. А у мужа привычка носить с собой в кармане свой камень и дверь перед сном закрывать или перезакрывать

Я люблю смотреть один и тот же фильм по сто раз

Напомним, ранее Дарья Квиткова внезапно заговорила о личных проблемах, девушка предложила обсудить тему ссор и измен в паре, и стоит ли в подобные нюансы отношений посвящать друзей.

К слову, Даша Квиткова часто путешествует с любимым, все лето парочка провела "на чемоданах".

А еще, Даша Квиткова поделилась секретами совместной жизни с Холостяком Никитой Добрыниным.