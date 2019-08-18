"Лякаючі заморочки": переможниця Холостяка-9 зізналася у своїх дивацтвах

Підписники послідували прикладу Даші і перерахували свої "пунктики"
Переможниця романтичного шоу "Холостяк-9" Даша Квіткова, яка зараз перебуває у відносинах з головним учасником передачі Микитою Добриніним, щедро ділиться з шанувальниками найпотаємнішими таємницями і сміливо веде з ними діалог на особисті теми. Нещодавно вона вирішила поговорити про дивацтва, які є у всіх. Іноді вони заважають життєвому комфорту, іноді просто дріб'язкові і можуть вважатися особливостями характеру, вважає Даша.
Фото: Даша Квіткова (instagram.com/kvittkova)
"У кожного з нас є якісь заморочки. Дрібні або великі, смішні або лякаючі. "Пунктики", як казала Моніка в серіалі "Друзі", - написала Даша під красивим фото в білосніжній сукні, спідниця якої прикрашена найтоншим пір'ям.
Дівчина відразу ж вирішила подати приклад відвертості і почала зі своїх дивацтв.
"Ось кілька моїх:
1. Я можу приймати душ більше трьох разів за день, інакше відчуваю себе максимально некомфортно.
2. Не можу спати на подушці, але вона обов'язково повинна лежати поруч.
3. Я постійно жую жуйку і це моя дивна і шкідлива звичка.
4. З дитинства мама привчила мити посуд відразу після їжи, не залишаючи на потім. Можу не лягти спати, поки не помию, як пізно б не було і в якому стані б не була.
5. Я Завжди, перед тим як лягти спати, перевіряю чи закриті вхідні двері і обов'язково закрию її на ще один оборот".
"Давайте ділитися? Необов'язково тільки вашими, можна дивацтва друзів, знайомих, батьків, колег або коханих", - запропонувала Даша.
Фото: Даша Квіткова (instagram.com/kvittkova)
Підписники із задоволенням поділилися своїми історіями про дивацтва:
Нагадаємо, раніше Дарья Квіткова раптово заговорила про особисті проблеми, дівчина запропонувала обговорити тему сварок і зрад у парі, і чи варто в такі нюанси відносин присвячувати друзів.
До речі, Даша Квіткова часто подорожує з коханим, все літо парочка провела "на валізах".
А ще, Даша Квіткова поділилася секретами спільного життя з Холостяком Микитою Добриніним.