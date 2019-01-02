"Прямо балерина": Оля Полякова восхитила пляжным фото из Майами

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Певица похвасталась роскошной фигурой в купальнике

Популярная украинская певица Оля Полякова, которую не так давно заподозрили в беременности, в очередной раз восхитила поклонников длинными ногами и стройной фигурой. Певица отправилась на отдых в солнечную Флориду и поделилась ярким пляжным снимком из Майами в Instagram. К слову, недавно артистка с детьми каталась на лыжах в Альпах.

На фото звезда в слитном пятнистом купальнике запечатлена в прыжке в "летящей" позе. Позировала Оля на песке, на фоне океанских волн.

"С Новым годом! Надеюсь он будет для меня таким же успешным, диким и стремительным, богатым на события, победы, путешествия! Я люблю жизнь и уверенна это взаимно! Любите, живите, летите! С Новым годом мои прекрасные, любимые люди! Я рада что вы рядом!" - написала Полякова под снимком.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Фаны артистки засыпали ее комплиментами в комментариях, отметив, что она похожа на балерину и похвалив стройную фигуру певицы. Особенно много похвалы традиционно досталось ее длинным ногам.

"Тут Вы похожи на балерину.Длинные ноги и стройная фигура.С Новым годом!", "Прямо балерина! Красоточка!","Длинноногая красотка!", "Ноги от бровей!!!", "Боже! Какие ноги!", "Блин, Ольга какие у тебя длиннющие ноги!)) Пусть в новом году столько счастья привалит)", "Стройная, длинноногая, длиннорукая до неприличия))красотка!", "Нереально длинные и красивые ноги", "Ох и ноги! Точно могут сбить с дороги))", "Олечка Полякова--Красавица и умница!!! С Новым годом Вас!!! Успехов Вам и вашей семье , не перестаём Вами любоватся", - пишут фолловеры.

Скриншот комментариев (instagram.com/polyakovamusic)

Напомним, ранее Оля Полякова откровенно рассказала о своих бьюти-процедурах.

Мы также писали о том, что Оля Полякова пожаловалась на отдых в Альпах. Артистку огорчили погода, отель, а также недомогание младшей дочери Алисы.

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Видео РБК-Украина