"Колю ботокс": Оля Полякова откровенно рассказала о своих бьюти-процедурах

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Звезда увлекается не только аппаратной косметологией, но и пользуется услугами мастера по массажу лица

В личном влоге на канале Youtube известная укринская певица Оля Полякова публикует не только видео с концертов и backstage-съемки, но и рассказывает о себе.

Недавно она поделилась информацией о том, какие косметологические процедуры она предпочитает делать.

Скриншот: Оля Полякова и лучший способ быть самой красивой! (видео: youtube.com)

"Я люблю процедуру, которая называется радиолифтинг. Когда я делаю эту процедуру, у меня вечером всегда спрашивают, почему я такая красивая, и что я сделала с лицом", - призналась звезда своим поклонникам.

"И вообще, аппаратная косметология — моя любимая, как, впрочем и у всех голливудских звезд. Дженнифер Лопес и все остальные, кто выглядит хорошо, все пользуются этим методом. А вот фотоомоложение делать не могу, потому что сильно слепит глаза", - поделилась своим опытом Оля Поялкова.

Скриншот: Оля Полякова и лучший способ быть самой красивой! (видео: youtube.com)

Не смотря на то, что косметолог признает, что кожа у Оли сама по себе хорошая благодаря генетике, и над ней не приходиться много трудиться, все же Полякова посвящает много времени для того, чтобы содержать в хорошем состоянии то, что дано природой.

"Ухоженную женщину сразу видно, потому что ухоженная кожа всегда блестит и сияет, а у тех кто, не следит за кожей, она тусклая, шершавая", - считает звезда.

Кроме того, певица поделилась и более интимными подробностями ухода за собой. Она рассказала, как избавляется от нежелательных волос на теле.

"Я раньше пользовалась дедовским методом, и драла свои волосы смолой каждые три недели. Это очень болезненно, поэтому я попробовала и лазер и фотоэпиляцию, не совсем довела до конца, но обязательно доделаю", - призналась Оля своим зрителям.

Кроме того поклонники услышали еще одно признание от звезды.

"Я должна признаться — я тоже колю ботокс. И делаю это с 23 лет, поскольку у меня очень сильно выраженная "морщина гордеца", - сказала она.

Скриншот: Оля Полякова и лучший способ быть самой красивой! (видео: youtube.com)

Дальше Оля проходит карбокситерапию, это безинъекционная процедура проникновения гиалуроновой кислоты с поверхности кожи прямо в клетку. В виду плотного графика звезда не может позволить себе длительный реабилитационный период (после уколов гиалуроновой кислоты на коже на некоторое время могут остаться синяки), поэтому максимально избегает инъекций.

Кроме того мы писали о том, что Оля Полякова и певец DZIDZIO уже прокомментировали пикантные моменты со съемочной площадки второй части украинской комедии "Свингеры".

Также Полякова вызвала жаркие споры в сети после публикации фото в облегающем леопардовом платье, спровоцировав слухи о беременности.



Как мы писали, Даша Астафьева рассказала о поцелуе с Олей Поляковой во время сьемок второй части украинской комедии "Свингеры".

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