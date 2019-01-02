"Прямо балерина": Оля Полякова захопила пляжним фото з Майамі

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Співачка похвалилася розкішною фігурою в купальнику

Популярна українська співачка Оля Полякова, яку не так давно запідозрили у вагітності, в черговий раз вразила шанувальників довгими ногами і стрункою фігурою. Співачка відправилася на відпочинок в сонячну Флориду і поділилася яскравим пляжним знімком з Майамі в Instagram. До речі, нещодавно артистка з дітьми каталася на лижах в Альпах.

На фото зірка в злитному плямистому купальнику відображена у стрибку в "летючій" позі. Позувала Оля на піску, на фоні океанських хвиль.

"З Новим роком! Сподіваюся він буде для мене таким же успішним, диким і стрімким, багатим на події, перемоги, подорожі! Я люблю життя і впевнена це взаємно! Любіть, живіть, летіть! З Новим роком мої прекрасні, кохані люди! Я рада що ви поруч!" - написала Полякова під знімком.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Фани артистки засипали її компліментами в коментарях, зазначивши, що вона схожа на балерину і похваливши струнку фігуру співачки. Особливо багато похвали традиційно дісталося її довгим ногам.

"Тут Ви схожі на балерину.Довгі ноги й струнка фігура.З Новим роком!", "Прямо балерина! Красоточка!","Довгонога красуня!", "Ноги від брів!!!", "Боже! Які ноги!", "Блін, Ольга які у тебе довжелезні ноги!)) Нехай у новому році стільки щастя привалить)", "Струнка, довгонога, длиннорукая до непристойності))красуня!", "Нереально довгі і красиві ноги", "Ох і ноги! Точно можуть збити з дороги))", "Оля Полякова--Красуня і розумниця!!! З Новим роком Вас!!! Успіхів Вам і вашій родині , не перестаємо Вами любоватся", - пишуть фолловери

Скріншот коментарів (instagram.com/polyakovamusic)

Нагадаємо, раніше Оля Полякова відверто розповіла про свої б'юті-процедури.

Ми також писали про те, що Оля Полякова поскаржилася на відпочинок в Альпах. Артистку засмутили погода, готель, а також нездужання молодшої дочки Аліси.

Ми також повідомляли про те, що Оля Полякова з гордістю показала музичні здібності старшої дочки Маші. Дівчинка захопила підписників зірки грою на піаніно, виконавши класичну "Місячну сонату" Бетховена.

Відео РБК-Україна