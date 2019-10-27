"Просто огонь": Настя Каменских завела сеть жарким фото в купальнике

Настя Каменских отлично умудряется совмещать работу и отдых - так, на днях певица выпустила горячий клип на свежий трек Elefante, который вызвал жаркие споры в сети. В то же время сейчас артистка вместе с любимым мужем Потапом наслаждается отдыхом в экзотической Мексике.

Звездная парочка нежится на песочке у океана и радует поклонников яркими фото и видео с курорта. Конечно же, Настя взяла с собой целую коллекцию купальников и по очереди их демонстрирует, хвастаясь своей стройной фигурой. Певица поделилась новым жарким кадром с пляжа, который выглядит, будто открытка.

Каменских позирует на песке в лимонно-желтом слитном купальнике, приняв соблазнительную позу - одну руку она уперла в бок, а вторую закинула в волосы, подставив лицо солнцу и эффектно выставив одну ногу вперед.

"Люблю мой рабочий отдых", - прокомментировала исполнительница.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Подписчики осыпали Каменских восхищенными комплиментами и желают ей отличного отдыха.

Просто огонь

Ребёнка поехали зачать? Или новую песню?

Какая же красотка

Фигура обворожительная

Офигенно идеальная

Красотка .Клип бомба

Фантастически красивая!!!)))Безумно горячая!!!)))

Отличный кадр

Вы прекрасны, фигура супер

Настя Ты Лучшая!!!

Настя красотка

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, Потап и Настя Каменских раззадорили сеть двусмысленным видео из Мексики.

Ранее Настя Каменских покорила сеть зажигательным танцем в бикини.