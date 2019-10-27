"Просто огонь": Настя Каменских завела сеть жарким фото в купальнике

Певица поделилась красочным кадром из Мексики
Настя Каменских отлично умудряется совмещать работу и отдых - так, на днях певица выпустила горячий клип на свежий трек Elefante, который вызвал жаркие споры в сети. В то же время сейчас артистка вместе с любимым мужем Потапом наслаждается отдыхом в экзотической Мексике.
Звездная парочка нежится на песочке у океана и радует поклонников яркими фото и видео с курорта. Конечно же, Настя взяла с собой целую коллекцию купальников и по очереди их демонстрирует, хвастаясь своей стройной фигурой. Певица поделилась новым жарким кадром с пляжа, который выглядит, будто открытка.
Каменских позирует на песке в лимонно-желтом слитном купальнике, приняв соблазнительную позу - одну руку она уперла в бок, а вторую закинула в волосы, подставив лицо солнцу и эффектно выставив одну ногу вперед.
"Люблю мой рабочий отдых", - прокомментировала исполнительница.
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
Подписчики осыпали Каменских восхищенными комплиментами и желают ей отличного отдыха.
Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)
Напомним, Потап и Настя Каменских раззадорили сеть двусмысленным видео из Мексики.
Ранее Настя Каменских покорила сеть зажигательным танцем в бикини.