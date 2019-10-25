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"Персик!" Аппетитная Каменских завела сеть жарким танцем в микробикини

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.10.2019 - 10:42
"Персик!" Аппетитная Каменских завела сеть жарким танцем в микробикини
Потап и Настя Каменских (фото: nstagram.com/kamenskux)

Певица и ее муж забросали сеть фото и видео из Мексики

Настя Каменских вместе с Потапом не упускают возможности провести романтический отпуск посреди насыщенных рабочих будней, состоящих сплошь из записей и концертов. Так, сладкая парочка улетела в Мексику, где нежится на пляже и радует поклонников в Instagram регулярными фото- и видеоотчетами с курорта Канкун. Конечно, не обошлось без первых снимков в бикини, ведь Насте есть, что показать – ее сочная фигура давно стала поводом для обсуждений в сети.

В новом ролике певица решила соблазнить горячим танцем на камеру. Она плавно двигалась, раскачивая аппетитными округлыми бедрами в микробикини, в такт негромкой мелодии. В руках Настя держала кокос и наслаждалась вкусной и полезной кокосовой водой. Певица решила обойтись без косметики.

Поклонники оценили экзотический танец девушки, а также похвалили ее сексапильные изгибы.

Без сахара, с гималайской солью: Каменских поделилась важными правилами питания и стройности

  • Шикарная
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  • Персик
  • Красотка! Огонь, а не девушка!
  • Муж не против?
  • Неземная красота!
  • Вкусная девочка
  • Очаровательная
  • Шикарные бедра

Скриншот комментариев

Также Настя опубликовала романтичное фото в коротком платье свободного кроя на тонких бретелях. На мечтательном снимке певица сидит на камне у подножья скал и самой кромки океана.

"Самый красивый рассвет, который я когда либо наблюдала", - подписала атмосферный кадр артистка.

&quot;Персик!&quot; Аппетитная Каменских завела сеть жарким танцем в микробикини

Настя Каменских (фото: nstagram.com/kamenskux)

Потап также не удержался от красочного снимка. Он позировал вместе с женой на рассвете – пара по обыкновению отправилась на пробежку, ведь это давно вошло у артистов привычку.

"Работдых - смесь работы и отдыха и конечно спорт и любовь", - подписал романтичное фото с женой рэпер. Пара застыла на фоне красочных местных пейзажей в спортивной экипировке.

&quot;Персик!&quot; Аппетитная Каменских завела сеть жарким танцем в микробикини

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/realpotap)

Ранее Настя Каменских раскрыла правду об отношениях с мужем Потапом и поделилась секретом взаимопонимания в семье.

"Красавица": Настя Каменских порадовала фанов утренним селфи без макияжа Создает мне счастье: Потап рассказал об отношениях с Каменских после свадьбы
Новости Украины Настя КаменскихПотап
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