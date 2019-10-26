"Можно смотреть вечно": Потап и Каменских раззадорили сеть двусмысленным видео

Артисты сняли смешное видео под новую песню певицы Elefante
Потап и Настя Каменских сбежали от киевской суеты и туманов в экзотическую Мексику. Пара наслаждается отдыхом у океана и балует фанов фото и видео с курорта. Также певица устроила сюрприз для поклонников и выпустила горячую новинку – клип на свежий трек Elefante. Видео не на шутку раззадорило сеть и вызвало жаркие споры. В это время Потап и Настя решили обыграть свою версию ролика и сняли яркое аматорское видео под новый трек.
Продюсер поделился забавными кадрами на странице в Instagram. В веселом ролике под голос Насти и строки на испанском, он показывает в камеру маленький банан, а "коварная" Настя в ответ, хитро улыбаясь и смеясь, вооружилась фруктом стандартного размера.
Стоит отметить, что видео было сделано с помощью специальной соцсети TikTok для создания музыкальных роликов.
Мимика и эмоции пары "спровоцировали" поклонников на реакцию в комментариях. Их явно позабавило действо в кадре.
Скриншот комментариев
Также пара решила снять еще одно забавное видео на радость поклонникам. Правда, ролик доступен только в сториз. Настя примерила на себя роль крутого парня в кепке, а потоп превратился в даму на сносях с полотенцем на голове. Они разыграли веселую сценку по трек группы MOZGI "Девченка".
Фото: Потап и Настя Каменских (instagram.com/realpotap)
Ранее Настя Каменских покорила сеть зажигательным танцем в бикини.