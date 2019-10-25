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Блондинка под каре: Настя Каменских кардинально сменила имидж для нового клипа "ELEFANTE" (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.10.2019 - 10:39
Блондинка под каре: Настя Каменских кардинально сменила имидж для нового клипа "ELEFANTE" (видео)
Настя Каменскийх (кадр из видео)

Каменских примерила серию экстравагантных образов

Настя Каменских - украинская суперзвезда, которая покорила и латиноамериканский мир, - сегодня презентовала новый хит "Elefante" и клип на него. Эта песня - фьюжн украинских мотивов с заводными латиноамериканскими ритмами. Видео на сингл впечатляет своей красочностью и оригинальностью - ведь зритель погружается в мир магических созданий и невообразимых метаморфоз.

Эксклюзивная премьера клипа и песни "Elefante" уже состоялась на самой популярной в мире утренней передаче Despierta America на испанском телеканале Univision. После того, как NK полюбилась латиноамериканским зрителям, ее пригласили презентовать свой будущий трек и клип.

NK - ELEFANTE

"Elefante" звучит свежо и уникально за счет необычного слияния этнических мотивов разных культур. Хитросплетение мелодичной украинской сопилки с традиционными латиноамериканскими битами создает атмосферу праздничного карнавала в треке "Elefante". NK – девушка-космополит, она соединяет культуры, подчеркивая, что музыка не знает границ, именно поэтому в ее песнях можно услышать микс нескольких языков: испанский, который она выучила за 4 месяца, английский и родной украинский.

Блондинка под каре: Настя Каменских кардинально сменила имидж для нового клипа &quot;ELEFANTE&quot; (видео)

Клип "Elefante" дополняет лирику песни таинственными подтекстами, он сочный и яркий, а его главные герои – особенные магические персонажи. Они созданы из разных граней человеческой личности, и транслируют намек на то, что каждый имеет право самовыражаться. Режиссером клипа стал Леонид Колосовский, чьи видеоработы набирают сотни миллионов просмотров.

"Клип переносит нас в мир экзотики, ярких и экстраординарных персонажей. Ведь мир должен быть именно таким - пестрым и красочным, наполненным интересными, уникальными и необычными личностями. Именно они делают жизнь увлекательной. Нужно помнить, что наша нестандартность в нашем самовыражении", - раскрывает задумку клипа режиссёр Леонид Колосовский

"Своей музыкой я хочу вдохновить каждого быть открытым к миру и стремиться познать все его грани и культуры. В этом видео мы старались передать основные человеческие ценности и любовь к индивидуальности. Каждый из нас уникален, и я призываю всех любить себя такими, какие вы есть! В конце концов, наша неповторимость - это сила, которая может изменить мир к лучшему", - прокомментировала NK.

Блондинка под каре: Настя Каменских кардинально сменила имидж для нового клипа &quot;ELEFANTE&quot; (видео)

"Elefante" обещает стать мировым хитом, ведь NK уже знает, как покорять авторитетные международные чарты. Именно она со своим треком "Peligroso" стала первой украинской певицей, возглавившей топ-чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV. Она также представила "Peligroso" на самых крупных латиноамериканских каналах и радиостанциях. Своими достижениями артистка доказывает, что ее музыка интернациональна.

Такая любовь Насти мировым культурам зародилась в раннем детстве: ее родители некоторое время жили в Мексике, гастролировали по миру, посетив много стран Латинской Америки. Поэтому первой песней, которую она запомнила и спела стала мексиканская "Cucurrucucú, paloma". NK росла также в Италии, объездила весь мир с гастролями и теперь эта любовь к мультикультурности движет ее творчеством. Именно соединение разных культур в ее музыке и сделало из нее настоящую девушку-космополита, музыка которой не знает границ.

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