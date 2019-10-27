"Просто вогонь": Настя Каменських завела мережу жарким фото в купальнику

Співачка поділилася барвистим кадром з Мексики
Настя Каменських відмінно примудряється поєднувати роботу і відпочинок - так, днями співачка випустила гарячий кліп на свіжий трек Elefante, який викликав запеклі суперечки в мережі. У той же час зараз артистка разом з коханим чоловіком Потапом насолоджується відпочинком в екзотичній Мексиці.
Зіркова парочка ніжиться на пісочку біля океану і радує шанувальників яскравими фото і відео з курорту. Звичайно ж, Настя взяла з собою цілу колекцію купальників і по черзі їх демонструє, вихваляючись своєю стрункою фігурою. Співачка поділилася новим жарким кадром з пляжу, який виглядає, ніби листівка.
Каменських позує на піску в лимонно-жовтому злитномукупальнику, прийнявши звабливу позу - одну руку вона уперла в бік, а другу закинула у волосся, підставивши обличчя сонцю і ефектно виставивши одну ногу вперед.
"Люблю мій робочий відпочинок", - прокоментувала співачка.
Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)
Підписники обсипали Каменських захопленими компліментами і бажають їй відмінного відпочинку.
Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)
Нагадаємо, Потап і Настя Каменських розохотили мережу двозначним відео з Мексики.
Раніше Настя Каменських підкорила мережу запальним танцем в бікіні.