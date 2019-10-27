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"Просто вогонь": Настя Каменських завела мережу жарким фото в купальнику

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Співачка поділилася барвистим кадром з Мексики

Настя Каменських відмінно примудряється поєднувати роботу і відпочинок - так, днями співачка випустила гарячий кліп на свіжий трек Elefante, який викликав запеклі суперечки в мережі. У той же час зараз артистка разом з коханим чоловіком Потапом насолоджується відпочинком в екзотичній Мексиці.

Зіркова парочка ніжиться на пісочку біля океану і радує шанувальників яскравими фото і відео з курорту. Звичайно ж, Настя взяла з собою цілу колекцію купальників і по черзі їх демонструє, вихваляючись своєю стрункою фігурою. Співачка поділилася новим жарким кадром з пляжу, який виглядає, ніби листівка.

Каменських позує на піску в лимонно-жовтому злитномукупальнику, прийнявши звабливу позу - одну руку вона уперла в бік, а другу закинула у волосся, підставивши обличчя сонцю і ефектно виставивши одну ногу вперед.

"Люблю мій робочий відпочинок", - прокоментувала співачка.

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Підписники обсипали Каменських захопленими компліментами і бажають їй відмінного відпочинку.

  • Просто вогонь
  • Дитини поїхали зачати? Або нову пісню?
  • Яка ж красуня
  • Фігура чарівна
  • Офігенно ідеальна
  • Красуня .Кліп бомба
  • Фантастично гарна!!!)))Шалено гаряча!!!)))
  • Відмінний кадр
  • Ви прекрасні, фігура супер
  • Настя Ти Найкраща!!!
  • Настя красуня

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, Потап і Настя Каменських розохотили мережу двозначним відео з Мексики.

Раніше Настя Каменських підкорила мережу запальним танцем в бікіні.

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