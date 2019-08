Привет из 90-х: Леся Никитюк удивила дерзким образом в леопардовых велосипедках

Леся Никитюк не оставляет своих поклонников без постоянной "модной рубрики" – "this is my look of the day" ("это мой образ дня"). Отметим, что во время съемок новых передач, когда у Леси есть возможность едва ли не по несколько раз на день показывать новые образы, она с удовольствием снимает для фанов короткие видео. И красуется на них перед зеркалом. Даже командировки по Украине не останавливают телеведущие.

Напомним, что на данный момент Никитюк снимается в новом шоу на "Новом канале". Шоу называется "LeМаршрутка" и посвящено оно путешествиям по Украине. Так что поклонники Леси наконец дождались от нее возвращения в тревел-формат. Кстати, до этого Никитюк записала короткое, но эмоциональное видое, в котором официально заявила – "Да, я возвращаюсь в тревел!"

И вот, Никитюк уже засыпает подписчиком красочными фото и видео с разных уголков Украины. На этот раз съемочная группа посетила город в Хмельницкой области Украины – Каменец-Подольский. Здесь то Леся и показала свой "образ дня".

Перед зеркалом телеведущая красуется в смелом наряде, который сочетает в себе тренды 90-х. Так, на Лесе – облегающие велосипедки с анималистичным принтом. Образ довершает короткая спортивная куртка, объемные рукава которой также дополняют вставки с леопардовыми пятнами. Под курткой – яркая желтая футболка. Примечательно, что поверх куртки надет черный пояс с металлической пряжкой. На ногах – кроссовки кислотно-салатового оттенка.

Стильная Леся Никитюк (скриншоты: instagram.com/lesia_nikituk)

Кстати, до этого Никитюк уже показывала забавное фото этого образа. Только тогда украинская телеведущая позировала… в загоне с овцами!

"Всі живі організми поділяються на два види: полігамні (це ті, які сплять з усіма підряд) та моногомні (які сплять тільки з одним партнером). І тільки людина застрягла десь посередині. Може любити одного, а спати з усіма підряд", - пошутила тогда Никитюк.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

