Стильная штучка: Леся Никитюк засветила пикантную зону декольте в ярком купальнике

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Никитюк, как обычно, сняла свое отражение в зеркале

Похоже, что Леся Никитюк наконец вернулась в Киев после череды путешествий по Украине. Напомним, что на буквально пару недель назад украинская телеведущая с головой окунулась в съемки нового тревел-шоу, которое посвящено путешествиям по Украине. Название проекта получилось забавным – "LeМаршрутка" (от имени "Леся"). Ну а ведущей нового проекта на "Новом канале" стала именно Никитюк. Наконец-то, пламенное желание ее многотысячной армии поклонников сбылось. Так как после ее участи я в шоу "Орел и Решка", благодаря которому Леся и стала популярной, многие просили ее вернуться в эту передачу. Или же вновь попробовать свои силы в тревел-формате.

Не так давно Никитюк показала яркий образ и не менее захватывающий закат в Каневе. Команда "LeМаршрутки" сделала перерыв в пути, чтобы насладиться красивым видом. Никитюк поспешила и фото сделать, и видео записать.

И вот, Никитюк уже публикует у себя в сториз фото из столичного отеля. При этом Никитюк порадовала поклонников дважды!

Во-первых, телеведущая возобновила свою постоянную "instagram-рубрику" – "Мой образ дня". Отметим, что телеведущая записывает короткие видео, демонстрируя очередной наряд. На этот раз Леся записала на видео свое отражение в модном образе. На телеведущей – черные велосипедки, а также оранжевый топ на тонких бретельках. Образ довершает черная поясная сумка и узкие солнцезащитные очки. Волосы распущены. Соответствующее видео было опубликовано в twitter-аккаунте MyGlamWish.

Далее Леся опубликовала еще два фото. Но уже в купальнике! При этом ведущая отметила, она не знает, какой бренд купальника, но он ей нравится – "прикольный".

Леся позирует в трусиках с завышенной талией и лифчике. Купальник двухцветный – насыщенный зеленый и красный.

Леся Никитюк в купальнике (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, ранее яркая Леся Никитюк поразила глубиной декольте в воздушном летнем платье. Телеведущая вновь порадовала поклонников видеорубрикой "Образ дня". При этом показала сразу два образа. Но самый яркий - в желтом платье с воланами. Наряд декорирован разрезом до средины бедра, а также глубокой зоной декольте.