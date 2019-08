Привіт з 90-х: Леся Нікітюк здивувала зухвалим образом в леопардових велосипедках

Леся Нікітюк не залишає своїх шанувальників без постійної "модної рубрики" – "this is my look of the day" ("це мій образ дня"). Зазначимо, що під час зйомок нових передач, коли у Лесі є можливість ледь не по кілька разів на день показувати нові образи, вона із задоволенням знімає для фанів короткі відео. І красується на них перед дзеркалом. Навіть відрядження по Україні не зупиняють телеведучі.

Нагадаємо, що на даний момент Нікітюк знімається в новому шоу на "Новому каналі". Шоу називається "LeМаршрутка" і присвячене воно подорожам по Україні. Так що шанувальники Лесі нарешті дочекалися від неї повернення в тревел-формат. До речі, до цього Нікітюк записала коротке, але емоційну відое, в якому офіційно заявила – "Так, я повертаюся у тревел!"

І ось, Нікітюк вже засипає ппідписників барвистими фото і відео з різних куточків України. Цього разу знімальна група відвідала місто в Хмельницькій області України – Кам'янець-Подільський. Тут Леся і показала свій "образ дня".

Перед дзеркалом телеведуча красується в сміливому вбранні, яке поєднує в собі тренди 90-х. Так, на Лесі – облягаючі велосипедки з анімалістичним принтом. Довершує образ коротка спортивна куртка, об'ємні рукави якої також доповнюють вставки з леопардовими плямами. Під курткою – яскрава жовта футболка. Примітно, що поверх куртки надітий чорний пояс з металевою пряжкою. На ногах – кросівки кислотно-салатового відтінку.

Стильна Леся Нікітюк (скріншоти: instagram.com/lesia_nikituk)

До речі, до цього Нікітюк вже показувала кумедне фото цього образу. Тільки тоді українська ведуча позувала... в загоні з вівцями!

"Всі живі організми поділяються на два види: полігамні (це ті, які сплять з усіма підряд) та моногомні (які сплять тільки з одним партнером). І тільки людина застрягла десь посередині. Може любити одного, а спати з усіма підряд", - пожартувала тоді Никитюк.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

