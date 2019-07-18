Яркая Леся Никитюк поразила глубиной декольте в воздушном летнем платье

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Никитюк поразила сразу двумя разными образами

Леся Никитюк продолжает засыпать поклонников яркими образами со съемок нового проекта, не упуская любой возможности блеснуть стилем и, конечно же, подтянутой фигурой. Напомним, что на данный момент Леся активно снимается в новой программе "Шалена зірка" на "Новом канале". Известно, что новое шоу выйдет на экраны уже этой осенью, его ведущей будет Никитюк. А на шоу будут приходить украинские селебритис и лидеры мнение. Однако в каком именно формате оно будет проходить, это держится в тайне. Даже сама Леся как-то признавалась, что по условиям контракта она не может разглашать деталей. Зато может показывать новые образы со съемок! Что и делает "Леди Ле".

Так, в разделе сториз на своей instagram-страничке украинская телеведущая показала серию видео, на которых демонстрирует сразу два яркий наряда для съемок. При этом Леся отмечает, что наряды были пошиты специально для нее.

На первом видео Леся в прямом смысле сверкает. Телеведущая позирует в коротком синем топе с открытыми плечами. А также в красной мини-юбке ассиметричного кроя. Отметим, что топ и юбка выполнены из блестящей ткани. Скорее всего, в пайетках.

Второй образ – романтичное желтое платье на запах. С очень глубоким декольте и высоким разрезом на бедре. Платье дополнительно декорировано воздушными воланами. Получилось очень ярко.

Конечно же, Леся поспешила записать несколько видео, снимая свое отражение в зеркале. Соответствующие видео появились в twitter-блоге MyGlamWish.

Кстати, до этого Никитюк уже показывала несколько образов со съемок шоу "Шалена зірка". При этом каждый раз образ очень отличаются друг от друга и по фасону, и по "характеру".

Поначалу Леся позировала в ярком желтом платье с юбкой-пачкой и корсетом. Платье выполнено из воздушного фатина. Такой образ выгодно подчеркивает длинные ножки телеведущей.

Затем Леся блеснула тонкой талией в облегающем коралловом платье. Интересно, что на этот раз Никитюк решила разбавить свою "рубрику образов", пригласив в гримерку гостя, а именно - певца Никиту Ломакина. К слову, Никита поделился секретом похудения.