"Да, я возвращаюсь": Леся Никитюк приступила к съемкам в тревел-шоу (видео)

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Никитюк пока не сообщает детали своего возвращения

Леся Никитюк вызвала волну восторга в сети. Украинская телеведущая официально объявила многотысячной армии поклонников, что она вновь будет сниматься в проекте о путешествиях!

Так, в разделе сториз на своей instagram-страничке Никитюк опубликовала короткое видео. При этом нельзя не отметить, что в кадре Леся выглядит весьма измученной. Уставший взгляд, стертый макияж, немного потекшая тушь. Никитюк не скрывает – она устала, но она живет творчеством!

"Ребятки, приветики! Очень много от вас сообщений, не падаю ли я еще от усталости? Не падаю! Живу творчеством!", - говорит Леся.

"И сегодня мы начали снимать еще один новый проект. Да, я возвращаюсь в тревел!" – подытожила уставшая, но счастливая Никитюк. Соответствующее видео было опубликовано на twitter-страничке MyGlamWish.

Воу! Вот так заявление! #ЛесяНикитюк объявила о запуске нового тревел-проекта, где она будет ведущей!! Напомним, что Никитюк стала популярно после участия в тревел-шоу #ОрелиРешка pic.twitter.com/eDeFD7jKt4 — MyGlamWish (@glam_wish) July 22, 2019

К сожалению, пока что не известно ни о каких деталях нового проекта. Поэтому остается ждать только обновлений от Никитюк.

Напомним, что Никитюк стала особенно популярной после участия в качестве телеведущей в популярном шоу о путешествиях "Орел и Решка". В проект Леся пришла в 2012 году, после чего "простая девушка с Хмельницкого" буквально сразу же стала народной любимицей. Ее соведущим на тот момент был Андрей Бедняков.

Отметим, что не так давно Леся Никитюк с головой окунулась в съемки нового проекта под названием "Шалена зірка" на "Новом канале". Известно, что проект выйдет уже этой осенью, зрители вновь увидят немало звезд шоу-бизнеса и лидеров мнений. Однако в каком именно формате будет проходить новое шоу – это держится в тайне.

Однако Леся активно показывала поклонников свои яркие образы со съемок нового шоу. К примеру, в нескольких эфирах Никитюк появится в необычных воздушных платьях из фатина. Одно – розового, второго – желтого цвета. Недавно Никитюк даже поставила своих поклонников перед нелегким выбором. Телеведущая предложила выбрать – в каком же платье ей лучше всего.