"Прекрасный цветок": дива Монро трогательно поздравила Славу из НеАнгелов с 35-летием

Участница группы НеАнгелы, певица Слава Каминская, которая находится в процессе развода со своим мужем и отцом двоих детей Эдгаором Каминским, на днях отпраздновала юбилей - 16 июля ей исполнилось 35 лет. Неунывающая артистка решила порадовать себя и устроила шумную вечеринку со звездными гостями и ведущим.

Одной из гостей стала давняя подруга Славы, украинская травести-дива Монро. На своей странице в Instagram она поделилась видео с торжества, на котором видно, что все весело проводили время. Ведущим был Холостяк 9 Никита Добрынин, также можно увидеть солистку группы KAZKA Александру, которая исполнила свои хиты, частично вместе с именинницей.

Монро также рассказала историю их знакомства и трогательно поздравила подругу, напомнив, что в 35 жизнь только начинается.

"Баба Слава - жизнь в 35 только начинается. С НеАнгелами я познакомилась 12 лет назад. По-моему я рассказывала эту забавную историю, когда на вечеринке презентации дебютного альбома ставшего в мгновение популярного дуэта: рыжей Славы и черной Вики, с меня слетел парик со шляпкой. Я так вошла в образ, что чуток не рассчитала силу мотыляния головой. Благо все взгляды были нацелены на виновниц торжества и мой конфуз остался не замечен. Кстати на той вечеринке я целовалась в засос с одним весьма популярным сейчас ведущим. Ну вы поняли, наливали щедро.



Как только я услышала первый хит неАнгелов, еще не представляя, кто это поет, сразу стало понятно, что группа задержится на шоу-бизнесовой карте Украины и ближнего зарубежья. Интересные, низкие голоса всегла в почете. Ну а когда все увидели, кто владелец этих голосов, стало еще интереснее. Я не могу назвать себя фанатом творчества дуэта, и кого-то из двух солисток выделить отдельно. Я одинаковым образом общалась, как с @vikanablack так и @babaslavka, напевала их песни, рассматривала клипы, внешние трансформации и радовалась новым афишам. Значит коллектив живет, дышит, несмотря на слухи, сплетни и бурную личную жизнь. Хотя сначала мне было немного обидно за Вику, популярность которой с самого начала была в тени эксцентричной и языкатой Славы. Но со временем у каждой из неАнгелов сформировалась своя армия фанатов и все успокоились.



Видео: травести-дива Монро на дне рождения Славы Каминской (instagram.com/monritta)

Вчера же, на вечеринке по случаю дня рождения рыженькой из неАнгелов, я открыла для себя совершенно иную Славу! Застенчивую, очень трогательную и , сейчас будет самый бац: скромную. И как и 12 лет назад, моя интуиция подсказывает, что вскоре мы увидим и конечно же услышим, совершенно новую зрелую певицу - женщину сложной судьбы... С днем рождения прекрасный цветок @babaslavka и не носи больше неудобные платья , какие бы они эффектные не были", - написала эпатажная артистка.

"Моя зая", - растроганно ответила ей Каминская.

Скриншот комментария (instagram.com/monritta)

Фолловеры активно присоединяются к поздравлениям и благодарят за такое веселое и позитивное видео.

Шикардоооосссс

Реально она звезда

35 это самый шик. Думаю дойдём до 50 и там будет не хуже

Классная вечеринка

Тоже ее напеваю после сториз Славы))) я так обрадовалась, когда вас увидела в них, не знаю почему, но думаю было у вас там душевно

После прочитанного очень хочется узнать, кто этот ведущий

Все женщины - женщины сложной судьбы, у каждого свое поле битвы

СЛАВА,ДОРОГАЯ МОЯ, С Днем Рождения! Будь счастлива! Моя любовь зажглась и не остыла еще с Народной зiрки !))) Ну и конечно привет драгоценной Монро!

Боже, как круто и весело

Скриншот комментариев (instagram.com/monritta)

Напомним, Слава Каминская из НеАнгелов растрогала душевными фото с дочкой Лаурой.

Также Слава Каминская решила заняться трудотерапией и показала, как высаживает в парке деревья.

Кстати, травести-дива Монро устроила яркую фотосессию среди подсолнухов.