"Прекрасна квітка": діва Монро зворушливо привітала Славу з НеАнгелів з 35-річчям

Учасниця групи НеАнгели, співачка Слава Камінська, яка знаходиться в процесі розлучення зі своїм чоловіком і батьком двох дітей Эдгаором Камінським, днями відсвяткувала ювілей - 16 липня їй виповнилося 35 років. Безжурна артистка вирішила порадувати себе і влаштувала гучну вечірку із зірковими гостями і ведучим.

Однією з гостей стала давня подруга Слави, українська травесті-діва Монро. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася відео з урочистості, на якому видно, що всі весело проводили час. Ведучим був Холостяк 9 Микита Добринін, також можна побачити солістку групи KAZKA Олександру, яка виконала свої хіти, частково разом з іменинницею.

Монро також розповіла історію їхнього знайомства і зворушливо привітала подругу, нагадавши, що в 35 життя тільки починається.

"Баба Слава - життя в 35 тільки починається. З НеАнгелами я познайомилася 12 років тому. По-моєму я розповідала цю забавну історію, коли на вечірці презентації дебютного альбому дуету, що став в мить популярним: рудої Слави і чорною Вікі, з мене злетіла перука з капелюшком. Я так увійшла в образ, що трохи не розрахувала силу мотиляння головою. Благо всі погляди були націлені на винуватиць торжества і мій конфуз залишився не помічений. До речі, на тій вечірці я цілувалася в засос з одним дуже популярним зараз ведучим. Ну ви зрозуміли, наливали щедро.



Як тільки я почула перший хіт НеАнгелів, ще не уявляючи, хто це співає, відразу стало зрозуміло, що група затримається на шоу-бізнесовій карті України та близького зарубіжжя. Цікаві, низькі голоси всегла в пошані. Ну а коли всі побачили, хто власник цих голосів, стало ще цікавіше. Я не можу назвати себе фанатом творчості дуету, і когось з двох солісток виділити окремо. Я однаковим чином спілкувалася, як з @vikanablack так і @babaslavka, наспівувала пісні, розглядала кліпи, зовнішні трансформації і раділа новим афішам. Значить колектив живе, дихає, незважаючи на чутки, плітки і бурхливе особисте життя. Хоча спочатку мені було трохи прикро за Віку, популярність якої з самого початку була в тіні ексцентричної і язикатої Слави. Але з часом у кожній з неангелів сформувалася своя армія фанатів і всі заспокоїлися.

Відео: травесті-діва Монро на дні народження Слави Камінської (instagram.com/monritta)

Вчора, на вечірці з нагоди дня народження руденької з неангелів, я відкрила для себе зовсім іншу Славу! Сором'язливу, дуже зворушливу і , зараз буде самий бац: скромну. І як і 12 років тому, моя інтуїція підказує, що незабаром ми побачимо і звичайно ж почуємо, абсолютно нову зрілу співачку - жінку складної долі... З днем народження прекрасна квітка @babaslavka і не носи більше незручні сукні , які б вони ефектні не були", - написала епатажна артистка.

"Моя зая", - розчулено відповіла їй Камінська.

Скріншот коментарів instagram.com/monritta)

Фолловери активно приєднуються до привітань і дякують за таке веселе і позитивне відео.

Шикардоооосссс

Реально вона зірка

35 це самий шик. Думаю дійдемо до 50 і там буде не гірше

Класна вечірка

Теж її наспівую після сториз Слави))) я так зраділа, коли вас побачила в них, не знаю чому, але думаю було у вас там душевно

Після прочитаного дуже хочеться дізнатися, хто цей провідний

Всі жінки - жінки складної долі, у кожного своє поле битви

СЛАВА,ЛЮБА МОЯ, З Днем Народження! Будь щаслива! Моя любов засвітилась і не охолола ще з Народної зірки !))) Ну і звичайно привіт дорогоцінної Монро!

Боже, як круто і весело

Скріншот коментарів (instagram.com/monritta)

Нагадаємо, Слава Камінська з НеАнгелів зворушила душевними фото з дочкою Лаурою.

Також Слава Камінська вирішила зайнятися трудотерапією і показала, як висаджує в парку дерева.

До речі, травесті-діва Монро влаштувала яскраву фотосесію серед соняшників.