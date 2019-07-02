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Слава из НеАнгелов развелась с мужем: почему брак распался

STYLERПерсоны    02.07.2019 - 17:42
Слава из НеАнгелов развелась с мужем: почему брак распался
Фото: Слава Каминская (instagram com babaslavka)

Слава Каминская теперь официально расторгла брак с Эдгаром Каминским

Слава Каминская официально развелась со своим мужем Эдуардом Каминским. На данный момент пара экс-супругов не прокомментировала событие. Решение суда появилось в сети, а именно на сайте Подольского районного суда города Киева. Муж и жена расстались цивилизованно. Слава говорит, что у них очень разные характеры.

Первое упоминание о разводе пары появилось на сайте суда еще 19 апреля 2019 года. Инициатором разрыва отношений выступил Эдгар. Союз должны были расторгнуть еще 12 июня, но так как на заседании суда должны быть обое супругов, его перенесли на 1 июля.

Слава из НеАнгелов развелась с мужем: почему брак распалсяФото: Пара была в браке с 2014 года (instagram com babaslavka)

Как сообщает издание LifeStyle24, в составе суда при пересмотре дела работала Войтенко Татьяна. Суд состоялся согласно предварительно назначенной дате - 1 июля 2019 года.

Слава из НеАнгелов развелась с мужем: почему брак распалсяФото: Инициатором развода стал Эдгар (instagram com babaslavka)

Отметим, что пара поженилась в 2014 году, у них есть двое детей - четырехлетний Леонард и трехлетняя Лаура. С кем останутся дети - пока не сообщается.

Отметим, что сама Слава говорила, что у них с мужем разные характеры.

"У нас разные характеры, Эдгар спокойный, я более вспыльчива. То, что для меня норма, для него не норма. То, что для меня ненормально абсолютно, он воспринимает это нормально. В каждой семье, мне кажется, в которой есть нолик, еще плюс в жизни, у всех были какие-то такие ситуации", - написала артистка.

В начале июня 2019 года пара снова подала на развод. В этот раз супруги окончательно расстались.

Эдгар благодарен жене за все и старается взвешивать все слова, написанные в соцсети.

"Я не забыл поблагодарить жену, я просто не могу быть благодарен ей за что-то в отдельности. Кто смотрел мои интервью, видео, выступления на конференциях или читал мои посты, знает, как я ценю Славу. Я благодарен ей за все. Когда ты живешь в браке, в настоящей любви, то все делается от души, от чистого сердца и ты не ждешь оды и хвалы. Семейные поступки именно такие. Я не делаю ничего спонтанно. Все мои поступки взвешенные и обдуманные", – написал он на своей странице в Instagram.

Слава из НеАнгелов развелась с мужем: почему брак распался

Скриншот поста (instagram.com/edgar_kaminskyi)

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