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Травести-дива Монро устроила яркую фотосессию среди подсолнухов

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.07.2019 - 15:57
Травести-дива Монро устроила яркую фотосессию среди подсолнухов
Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)

Эпатажная артистка отправилась на Одесский кинофестиваль

Травести-дива Монро, как и многие другие украинские знаменитости, отправилась в Одессу, где 12 июля начинается известный и престижный кинофестиваль. Эпатажная артистка поехала туда на машине, а по дороге устроила красочную фотосессию в поле.

Одетая в оранжевые брюки и черную тунику Монро с удовольствием позировала среди цветущих подсолнухов. Свой образ она дополнила солнцезащитными очками и фирменным белокурым париком. Снимки получились очень живые и атмосферные.

Травести-дива Монро устроила яркую фотосессию среди подсолнухов

Фото: травести-дива Монро (facebook.com/monroe.diva)

"Когда в Одессу на машине.Спасибо Elena Litvinenko за комфорт, а Наташа Медведева за удивительные кадры. Завтра ищите на красной дорожке #ОМКФ", - прокомментировала Монро.

Травести-дива Монро устроила яркую фотосессию среди подсолнуховТравести-дива Монро устроила яркую фотосессию среди подсолнухов

Фото: травести-дива Монро (facebook.com/monroe.diva)

Подписчики восхищаются эффектными фото, а некоторые даже предлагают артистке встретиться в Одессе.

Травести-дива Монро устроила яркую фотосессию среди подсолнуховФото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)

  • Атмосферно)))
  • Крутые фото!!!
  • Красотень 
  • Красивая необыкновенно!!!
  • На ковре-самолёте?)
  • Очень круто!
  • Hide or report this
  • Просто и нереально
  • Да, урожайненько
  • Тут и увидимся 
 

Скрнишот комментариев (facebook.com/monroe.diva)

Напомним, травести-дива Монро примерила образ выпускницы и рассказала о непростых школьных годах.

Ранее Монро поделилась красочными фото у океана в мини-платье и без макияжа.

Также сообщалось о том, что Монро впечатлила своей "магической трансформацией".

Травести-дива Монро примерила образ выпускницы и рассказала о школьных годах В мини-платье и без макияжа: дива Монро поделилась красочными фото у океана
Новости Украины монротравести
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