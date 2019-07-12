Травести-дива Монро устроила яркую фотосессию среди подсолнухов

Эпатажная артистка отправилась на Одесский кинофестиваль
Травести-дива Монро, как и многие другие украинские знаменитости, отправилась в Одессу, где 12 июля начинается известный и престижный кинофестиваль. Эпатажная артистка поехала туда на машине, а по дороге устроила красочную фотосессию в поле.
Одетая в оранжевые брюки и черную тунику Монро с удовольствием позировала среди цветущих подсолнухов. Свой образ она дополнила солнцезащитными очками и фирменным белокурым париком. Снимки получились очень живые и атмосферные.
Фото: травести-дива Монро (facebook.com/monroe.diva)
"Когда в Одессу на машине.Спасибо Elena Litvinenko за комфорт, а Наташа Медведева за удивительные кадры. Завтра ищите на красной дорожке #ОМКФ", - прокомментировала Монро.
Фото: травести-дива Монро (facebook.com/monroe.diva)
Подписчики восхищаются эффектными фото, а некоторые даже предлагают артистке встретиться в Одессе.
Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)
Скрнишот комментариев (facebook.com/monroe.diva)
Напомним, травести-дива Монро примерила образ выпускницы и рассказала о непростых школьных годах.
Ранее Монро поделилась красочными фото у океана в мини-платье и без макияжа.
Также сообщалось о том, что Монро впечатлила своей "магической трансформацией".