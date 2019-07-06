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"Копай поглубже": Слава Каминская после развода взялась за лопату

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.07.2019 - 16:30
"Копай поглубже": Слава Каминская после развода взялась за лопату
Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Рыженькая из группы "НеАнгелы" взялась за трудотерапию после расставания с мужем

Внезапный развод одной из самых красивых звездных пар Славы Каминской из группы "НеАнгелы" и пластического хирурга Эдгара Каминского, которые в браке родили двоих детей, ошарашил поклонников. Эдгар, после объяснений своего видения причин развода, в соцсетях публикует в основном фото и видео рабочих моментов, тогда как Слава показывает, как она переживает расставание с мужем в деталях. В основном она постит фото детей и свои грустные снимки, иногда в сториз рассказывает, что чувствует в данный момент. А недавно, певица удивила поклонников кадрами из одного из киевских парках, в котором занимается озеленением территории. 

&quot;Копай поглубже&quot;: Слава Каминская после развода взялась за лопату

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

"Хейтеры? Нет ))) не слышала", - подписала под фото знаменитость.

На фото в брендовой обуви и спортивном костюме певица позирует с лопатой и молодыми черенками деревьев. Подписчики поддержали Славу и согласились, что полезное занятие отвлечет о грустных мыслей и сделает окружающий мир краше. Кроме того, не удержались они и от пары шуток "про бывшего".

 
  • Кого закопали? 
  • Копай поглубже, что бы все влезли)))
  • Кто то откопал клад?? 
  • Вы большая молодец
  • Правда такого Партизанский парк еще не видел
  • Ещё пожалеет!
  • И не видела!)))
  • На работу как на праздник! Так чо LV в тему!

Еще на одном кадре Слава позирует с детьми, которые сажают куст сирени. И здесь поклонники не сдержались, припомнив строчку из песни "НеАнгелов" и намекнув на бывшего мужа.

&quot;Копай поглубже&quot;: Слава Каминская после развода взялась за лопату

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

"Давай, давай! Привет передавай дикой орхидеи от ломаной сирени", - как сговорившись стали писать подписчики.

&quot;Копай поглубже&quot;: Слава Каминская после развода взялась за лопату

Напомним, что ранее мы писали о том, как прокомментировали Слава и Эдгар Каминские свой внезапный для поклонников развод.

Кроме того, Слава из "НеАнгелов2 вызвала восторг в сети фото 3-летней дочери, как две капли воды похожей на куклу Барби.

Ранее Слава из "НеАнгелов" покорила цветущим внешним видом, а поклонники отметили, что артистка даже заметно преобразилась и помолодела.

Пошла жара: Слава и Вика из НеАнгелов восхитили роскошными фигурами в купальниках Срочно к психологу: Эдгара Каминского "разнесли" в сети из-за рассказа про маму
Новости Украины разводНеАнгелыСлава Каминская
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