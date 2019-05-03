"Правила придумали слабаки": Анна Седокова рассказала об отдыхе с тремя детьми

Певица весело проводит время с дочерьми и сыном в Турции
Анна Седокова последнее время активно снимала клип на свою новую песню - гимн современных мамочек "Я же мать", ради которого даже кардинально сменила имидж и перекрасила волосы в розовый цвет. После чего певица решила, что пора и отдохнуть и отправилась к морю вместе с друзьями и всеми своими детьми - дочерьми Алиной и Моникой и сыном Гектором.
На своей странице в Instagram артистка рассказала о том, как они проводят время в Турции, а также поделилась милым и забавным видео с двухлетним Гектором. В ролике малыш с упоением топает по луже, не обращая внимания на мамины вопросы, а в конце еще и ручками туда залез.
"Отдых с тремя детьми это великолепно и не спорьте со мной #ЯЖЕМАТЬ! Ресторан рядом с бассейном обречен на вброс в него всего, что Гектор увидит! Машинки, шлепанцы Мо, столовые приборы, но мы справились! У отеля самая большая детская территория, которую я видела!!!! А поверьте, я была много где!!! Какое-то невероятное количество детских бассейнов, клубов и сцен! Круто! Но пока мы нашли лужу и только я отвернулась на секундочку, Гека уже был в ней. Алина уже нарушила все правила вождения нашего гольфкара. Правила придумали слабаки! А Моника... Моника - ангел )) Сегодня мое утро началось с признания в Любви - "Я так тебя люблю, Мамочка. Ты еще чуть поспи, а я что-то посмотрю")))) Ладно, мы побежали на пляж! Хороших выходных. Кто где?" - поделилась Седокова.
Видео: Анна Седокова показала сына Гектора (instagram.com/annasedokova)
Отметим, что подобный отдых - нечастое событие, поскольку младшая дочь артистки, 8-летняя Моника живет в США вместе с отцом. Более того, по решению суда мама девочки не имеет права привозить ее в Россию, а также выкладывать фото и видео с ней в соцсетях.
Видимо, на старшую сестру запрет не распространяется - Алина на своей страничке поделилась фото с отдыха, а также забавным видео, на котором она с мамой и сестрой танцует на мягком пляжном диване под заводную песню.
Фото: дочь Анны Седоковой Алина Белькевич (instagram.com/lalina_one)
"Приветики. Наконец-то, мы все вместе и нам нереально хорошо", - написала 14-летняя дочка Седоковой.
Фото: Анна Седокова с дочерьми Алиной и Моникой (instagram.com/lalina_one)
Поклонники порадовались, что Анне удалось выбраться отдохнуть со всеми детьми и оставили множество умиленных отзывов.
Напомним, ранее Анна Седокова с дочкой Алиной "зажгли" под песню Монатика.
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