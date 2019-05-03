"Правила придумали слабаки": Анна Сєдокова розповіла про відпочинок з трьома дітьми

Співачка весело проводить час з доньками та сином в Туреччині
Анна Сєдокова останнім часом активно знімала кліп на свою нову пісню - гімн сучасних матусь "Я же мать", заради якого навіть кардинально змінила імідж і перефарбувала волосся в рожевий колір. Після чого співачка вирішила, що пора і відпочити і вирушила до моря разом з друзями і всіма своїми дітьми - дочками Аліною і Монікою і сином Гектором.
На своїй сторінці в Instagram артистка розповіла про те, як вони проводять час у Туреччині, а також поділилася милим і забавним відео з дворічним Гектором. У ролику малюк із захватом тупотить по калюжі, не звертаючи уваги на мамині питання, а в кінці ще й ручками туди заліз.
"Відпочинок з трьома дітьми це чудово і не сперечайтеся зі мною #ЯЖЕМАТЬ! Ресторан поруч з басейном приречений на вкидання в нього все, що Гектор побачить! Машинки, шльопанці Мо, столові прибори, але ми впоралися! У готелю найбільша дитяча територія, яку я бачила!!!! А повірте, я була багато де!!! Якась неймовірна кількість дитячих басейнів, клубів і сцен! Круто! Але поки ми знайшли калюжу і тільки я відвернулася на секундочку, Гека вже був у ній. Аліна вже порушила всі правила водіння нашого гольфкара. Правила придумали слабаки! А Моніка... Моніка - ангел )) Сьогодні мій ранок почався з визнання в Любові - "Я так тебе люблю, Мамо. Ти ще трохи поспи, а я щось подивлюся")))) Ладно, ми побігли на пляж! Гарних вихідних. Хто де?" - поділилася Сєдокова.
Відео: Анна Сєдокова показала сина Гектора (instagram.com/annasedokova)
Зазначимо, що подібний відпочинок - нечасте подія, оскільки молодша дочка артистки, 8-річна Моніка живе в США разом з батьком. Більш того, за рішенням суду мама дівчинки не має права привозити її в Росію, а також викладати фото та відео з нею в соцмережах.
Мабуть, на старшу сестру заборона не поширюється - Аліна на своїй сторінці поділилася фото з відпочинку, а також кумедним відео, на якому вона з мамою і сестрою танцює на м'якому пляжному дивані під заводну пісню.
Фото: донька Анни Сєдокової Аліна Белькевич (instagram.com/lalina_one)
"Приветики. Нарешті, ми всі разом і нам нереально добре", - написала 14-річна донька Сєдокової.
Фото: Анна Сєдокова з доньками Аліною і Монікою (instagram.com/lalina_one)
Шанувальники пораділи, що Анні вдалося вибратися відпочити з усіма дітьми і залишили багато зворушених відгуків.
Нагадаємо, раніше Анна Сєдокова з донькою Аліною "запалили" під пісню Монатіка.
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